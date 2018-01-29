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LİSANSLI DEPOCULUK MÜJDESİ!

Lisanslı depoculuk hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, "Uzun aylardan beri beklediğimiz lisanslı depoculuğu şu anda sözleşme aşamasına getirdik. Bundan sonra yer tespiti yapacağımızı ve akabinde temel atıp Malatya’ya lisanslı depoculuğu kazandıracağımızı müjdelemek istiyorum” diye konuştu.

LİSANSLI DEPOCULUK MÜJDESİ!

Lisanslı depoculuk hakkında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, "Uzun aylardan beri beklediğimiz lisanslı depoculuğu şu anda sözleşme aşamasına getirdik. Bundan sonra yer tespiti yapacağımızı ve akabinde temel atıp Malatya’ya lisanslı depoculuğu kazandıracağımızı müjdelemek istiyorum” diye konuştu.

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 13:41
LİSANSLI DEPOCULUK MÜJDESİ!

Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) Ocak Ayı Meclis Toplantısı yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Ticaret Borsası hizmet binasında, Meclis Başkanı Mehmet Akif Baştürk başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, akreditasyon sistemi için başvurularının kabul edildiğini Malatya ticaret borsasının 115 borsa içerisinde 5 yıldızlı borsalar arasında yer aldığını belirterek,“Malatya Ticaret Borsası artık dünyanın sayılı borsaları ile yani Paris borsasıyla, Londra borsasıyla, Hamburg borsasıyla yapılacak olan bütün işlemleri yapma hakkı elde edilen bir akreditasyon sistemi. İlimiz için, ülkemiz, için hayırlı olsun Malatya’ya yakışır bir borsa hizmeti vereceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Lisanslı depoculuk hakkında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Özbey, "Uzun aylardan beri beklediğimiz lisanslı depoculuğu şu anda sözleşme aşamasına getirdik. Bundan sonra yer tespiti yapacağımızı ve akabinde temel atıp Malatya’ya lisanslı depoculuğu kazandıracağımızı müjdelemek istiyorum. Yakında sözleşmesini Malatya Ticaret Borsası ve Kalkınama Bakanlığı arasında imzalanacak” diye konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 29.01.2018 15:46
Anahtar Kelimeler:
MalatyaMalatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel ÖzbeyLisanslı Depoculuk
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