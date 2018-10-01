Lisanslı depo nereye kurulacak?

Malatya Ticaret Borsası'nın (MTB) Eylül ayı Meclis Toplantısı Meclis Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Ticaret Borsası hizmet binasında, Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Ramazan Özcan, yaklaşık 5 aydır lisanslı depoculukla ilgili çok büyük mesafe aldıklarını belirterek, "Valimizle yaptığımız toplantıda yer tahsisi ile ilgili talebimiz değerlendirmeye alındı. 1. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi arasında yaklaşık 27 bin metrekare alanın tahsisi ile ilgili talepte bulunduk. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu arazi tahsisi ile ilgili önümüzdeki hafta yönetim kuruluna sunacak. Arazi tahsisi yapıldıktan sonra yüzde 50’sini peşin, geri kalanını da belli bir süre sonra ödemek şartıyla 10 bin ton kapasiteli lisanslı depoyu yapmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

KAYISI İKRAM EDECEĞİZ

10 Ekim’de İstanbul’da yapılacak olan Malatya tanıtım günlerine de katılacaklarını belirten Özcan, "Gerek kayısının tanıtımı, gerek iç tüketimdeki artışını sağlamak amacı ile MTB olarak etkinliğe katılma kararı aldık. Bize ayrılacak olan bölümde fuarı ziyaret etmeye gelen kişilere kayısı ikram edeceğiz" dedi.

Şu anda sanayici ve üreticiyi etkiliyken bir ekonomik süreçle karşı karşıya olduklarını kaydeden Özcan, "Hükûmetin Acil Eylem Planında ciddi tedbirler alındı. Bu tedbirler kapsamında TOBB, KOBİ destek projesi başlattı. Elimizdeki imkanlar çerçevesinde sanayicimizin ve iş adamlarımızın kullanımına açılacaktır” ifadelerini kullandı.

MALATYA’DA ŞARBON TWHLİKESİ YOK

Son günlerde kırmızı ette yaşanan şarbon olayı ilgili de Türkiye’de bir spekülasyon yapıldığını belirten Özcan, "Buda şuanda et tüketime ciddi anlamda zarar verdi. Malatya’da tüketicilerimiz bilsin ki bütün kurumlarımız gereken tedbirleri aldı. Malatya’da kesinlikle şarbon tehlikesi yoktur” diye konuştu.

Meclis Başkanı Erdoğan Ünal ise TOBB ile yürütülen çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.