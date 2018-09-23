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Levent Vadisi’nin Malatya turizmine katkısı artacak

Levent Vadisi’nin Malatya turizmine katkısı artacak

23 Eylül 2018 Pazar 17:51
Levent Vadisi’nin Malatya turizmine katkısı artacak

DAP’tan alacakları desteklerle Levent Vadisi’nde bulunan 25 mağaranın aydınlatması, kamp yeri düzenlemesi gibi çalışmalar yapacaklarını ifade eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, belediye olarak sahip oldukları potansiyeli, değerleri ayağa kaldırmak için uğraş içerisinde olduklarını dile getirdi.

Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Levent Vadisi’ne yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlattı. Bir şehrin, bir yörenin gelişmesinde, kalkınmasında en önemli sektörlerden birisinin turizm olduğuna dikkat çeken Kazgan önemli açıklamalarda bulundu.Malatya’nın turizm sektöründe istedikleri seviyeye ulaşması, hak ettiği payı alabilir aşamaya gelebilmesi bakımından bir sorumluluk duyduklarını belirten Başkan Kazgan, Akçadağ Belediyesi olarak sahip oldukları potansiyeli, değerleri, ayağa kaldırmak için bir uğraşı içerisinde olduklarını söyledi.

LEVENT VADİSİ’Nİ SUYA KAVUŞTURDUK

Levent Vadisi’yle alakalı çalışmalardan bahseden Kazgan,  “Bu kapsamda 4 yıldır emek verdiğimiz bir Levent Vadisi var. Levent Vadisi’ni 2014 yılının sonuna doğru teslim almıştık. O günden bu yana Levent Vadisi’nde yapılanları hep birlikte görüyoruz. Bir defa kendi öz kaynağımızla Levent Vadisi’ni suya kavuşturduk. İleride yetmeyeceğini düşünüyorum ama başka kaynak arayışlarımız da sürüyor. Diğer taraftan yollarımızı yaptık, otoparkımızı yaptık, bir kış bahçemizi yaptık ve süreç devam ediyor. Bu arada DAP’tan yararlanma noktasında çalışmalarımız var. DAP’ın bize desteği olacak. Bu destek belirlenmişti ama teknik şartname kabul görmediği için nakit aktarma yoluna dönük olarak bir yolu tercih ettiler. İnşallah 2019 yılında DAP’tan alacağımız desteklerle buradaki 25 mağaranın aydınlatması, kamp yeri düzenlemesi gibi buna benzer eklemelerde bulunacağız” diye konuştu.

ADRENALİN ÇEŞİTLİLİKLERİ OLACAK

2015 ve 2016 yıllarında Fotokamp projesini düzenlediklerini belirten Kazgan, “Yine Fırat Kalkınma Ajansı’ndan geçen bir projemiz var. Bu proje kapsamında da ağırlıklı olarak sadece buradaki terasta bulunan cam bölmeyi, ona ekleyeceğimiz adrenalin çeşitlilikleri olacak. Tabi biz istiyoruz ki, burası bir yandan yol turizmi bir yandan da bir adrenalin turizm merkezi olsun. Bu konuda da epeyce bir yol aldığımızı düşünüyoruz. Bu yola çıkarken önce Levent Vadisi’nin bir tanıtımı da gerekiyordu. 2015 ve 2016 yıllarında Foto Kamp projeleri düzenledik. Bu projeler kapsamında ilimize, Levent Vadisi’ne ulusal ve uluslar arası foto kamp sanatçıları geldiler. Bunlar ilginç yeryüzü şekillerinden fotoğraflar çektiler. Ve bu fotoğraflar ulusal ve uluslararası sergilerde yayınlandı. Levent Vadisi’nin tanıtımına bu şekilde başladık” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Levent Vadisi25 MağaraAli KazganMalatya
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