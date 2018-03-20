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LEVENT VADİSİ’NE ZİYARET

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk ve Vergi Dairesi Başkanları Akçadağ Levent Vadisi Seyir Terası’nı ziyaret ederek Levent Vadisi hakkında bilgi aldı.

LEVENT VADİSİ’NE ZİYARET

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk ve Vergi Dairesi Başkanları Akçadağ Levent Vadisi Seyir Terası’nı ziyaret ederek Levent Vadisi hakkında bilgi aldı.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 10:51
LEVENT VADİSİ’NE ZİYARET

Levent Vadisi’ni görmeye gelen heyet Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık ve Mali Hizmetler Müdürü Hasan Kılınç tarafından karşılandı. Başkan Yardımcısı Işık misafirlere, Akçadağ ve Levent vadisi Hakkında bilgi vererek, Akçadağ Belediyesi'nin işletmesi olan Levent Vadisi Seyir Teras’ının vatandaşlara kaliteli hizmeti en ekonomik koşullarda sunmaya devam ettiğini söyledi. Işık, eşsiz vadi manzarası eşliğinde seyir terasında hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla yapılan yeniliklerle turist sayısını her geçen gün attırdığını ifade etti.

Levent Vadisi Seyir Terası’nı ziyarete gelen misafirlere Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan tarafından Akçadağ’ın meşhur yemeklerinden Akçadağ Kömbesi de ikram edilirken, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk ve Vergi dairesi başkanları sunulan ikramlardan ve Akçadağ Belediyesinin göstermiş olduğu ev sahipliğinden ötürü Başkan Yardımcısı Işık’a teşekkürlerini sundu. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Adnan ErtürkLevent VadisiMalatya
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