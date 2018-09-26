“Lazım olmasa bile kan vereceğiz”

Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve personelleri, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldular. Dün düzenlenen programda kan bağışıyla ilgili konuşan Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, önemli açıklamalarda bulundu.

Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak sadece eğitim-öğretim alanında değil hayatın tüm alanında sahada olmak gibi bir misyonu temsil ettiklerini dile getiren Bilici, bu bağlamda tek kaynağı insan olan ve herkesin her an ihtiyaç duyabileceği kan nimetine bir katkı sunmak istediklerini söyledi.

OKUL OLARAK DESTEK VERİYORUZ

Bilici, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizde, öğretmenlerimizde ve velilerimizde zaten ziyadesiyle var olan iyilik damarını harekete geçirerek Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına okul olarak destek veriyoruz. Geçen yıl da Afrin temalı ‘Can Veremiyorsak Kan Verelim’ kampanyasıyla yine katkı sunmuştuk. Kızılay'dan gelen yetkili arkadaşlarımız Yüce Allah'ın bize ihsan ettiği bu büyük ve kıymetli nimetin bizden alınıp hiçbir ayrım gözetmeden, ihtiyacı olan insanlara ulaşmasında aracılık edecekler. Biz kanlarımızı bir gün bize de lazım olur anlayışıyla vermiyoruz. Hayat boyunca hiç lazım olmayacağını bilsek dahi kan vereceğiz. Biz kan vermeyi sadece Allah'ın bir emanetini Allah'ın bir başka kuluna vermek olarak görüyoruz. Karşılığında sadece sevap ve Allah'tan bir bağışlanma, günahlarımıza kefaret diliyoruz.”