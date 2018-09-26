Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98421
ALTIN
234.439
DOLAR
6.1024
STERLİN
8.0416
EURO
7.1635

“Lazım olmasa bile kan vereceğiz”

Geçen yıl da Afrin temalı ‘Can Veremiyorsak Kan Verelim’ kampanyasıyla gündeme gelen Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, yine Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldular. Programda konuşan gelen Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, “Biz kanlarımızı bir gün bize de lazım olur anlayışıyla vermiyoruz. Hayat boyunca hiç lazım olmayacağını bilsek dahi kan vereceğiz” dedi.

“Lazım olmasa bile kan vereceğiz”

Geçen yıl da Afrin temalı ‘Can Veremiyorsak Kan Verelim’ kampanyasıyla gündeme gelen Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, yine Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldular. Programda konuşan gelen Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, “Biz kanlarımızı bir gün bize de lazım olur anlayışıyla vermiyoruz. Hayat boyunca hiç lazım olmayacağını bilsek dahi kan vereceğiz” dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:09
“Lazım olmasa bile kan vereceğiz”

Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve personelleri, Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek oldular. Dün düzenlenen programda kan bağışıyla ilgili konuşan Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurhan Bilici, önemli açıklamalarda bulundu.

Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak sadece eğitim-öğretim alanında değil hayatın tüm alanında sahada olmak gibi bir misyonu temsil ettiklerini dile getiren Bilici, bu bağlamda tek kaynağı insan olan ve herkesin her an ihtiyaç duyabileceği kan nimetine bir katkı sunmak istediklerini söyledi.

OKUL OLARAK DESTEK VERİYORUZ

Bilici, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizde, öğretmenlerimizde ve velilerimizde zaten ziyadesiyle var olan iyilik damarını harekete geçirerek Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına okul olarak destek veriyoruz. Geçen yıl da Afrin temalı ‘Can Veremiyorsak Kan Verelim’ kampanyasıyla yine katkı sunmuştuk. Kızılay'dan gelen yetkili arkadaşlarımız Yüce Allah'ın bize ihsan ettiği bu büyük ve kıymetli nimetin bizden alınıp hiçbir ayrım gözetmeden, ihtiyacı olan insanlara ulaşmasında aracılık edecekler. Biz kanlarımızı bir gün bize de lazım olur anlayışıyla vermiyoruz. Hayat boyunca hiç lazım olmayacağını bilsek dahi kan vereceğiz. Biz kan vermeyi sadece Allah'ın bir emanetini Allah'ın bir başka kuluna vermek olarak görüyoruz. Karşılığında sadece sevap ve Allah'tan bir bağışlanma, günahlarımıza kefaret diliyoruz.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
KanNurhan BiliciKan Bağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selçuklu’da yol, kaldırım, kavşak ve park yapılıyor
Selçuklu’da yol, kaldırım, kavşak ve park yapılıyor
Malatya Eksen Eğitim Sen’de toplu istifa
Malatya Eksen Eğitim Sen’de toplu istifa
Geleceğin bilim adamları Yeşilyurt’ta ağırlanacak
Geleceğin bilim adamları Yeşilyurt’ta ağırlanacak
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim