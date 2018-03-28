Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114094
ALTIN
171.886
DOLAR
4.0108
STERLİN
5.6491
EURO
4.9490

KÜTÜPHANELER HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Arapgir’de Kütüphaneler Haftası münasebetiyle Metin Emiroğlu Konağı Tarih Parkında bir etkinlik düzenlendi.

KÜTÜPHANELER HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Arapgir’de Kütüphaneler Haftası münasebetiyle Metin Emiroğlu Konağı Tarih Parkında bir etkinlik düzenlendi.

28 Mart 2018 Çarşamba 16:04
KÜTÜPHANELER HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Arapgir İlçe Halk Kütüphanesi organizasyonluğunda, Arapgir Belediyesinin katkılarıyla Metin Emiroğlu Konağı Tarih Parkında düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ergül Bay, okul müdürleri, öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Programa ilçe genelinde büyük katılım sağlanırken, öğrenciler izleyenlere çeşitli etkinlikler sundular. Etkinlikler çerçevesinde yapılan toplu kitap okumanın ardından program sona erdi.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ArapgirKütüphaneler HaftasıMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler ve vatandaşlar parkta kitap okudu
Öğrenciler ve vatandaşlar parkta kitap okudu
Malatya Büyükşehir’e 2018 özel ödülü
Malatya Büyükşehir’e 2018 özel ödülü
Darende’de kültürel miras seferberliği
Darende’de kültürel miras seferberliği

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim