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KÜTÜPHANE HAFTASI RENKLİ GEÇECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı dün başlayan ve 1 Nisan’a kadar sürecek Kütüphane Haftası’nın, 54’üncüsünü gerçekleştiriyor. Çok renkli geçecek haftanın bu yılki ana teması “Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler.”

KÜTÜPHANE HAFTASI RENKLİ GEÇECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı dün başlayan ve 1 Nisan’a kadar sürecek Kütüphane Haftası’nın, 54’üncüsünü gerçekleştiriyor. Çok renkli geçecek haftanın bu yılki ana teması “Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler.”

27 Mart 2018 Salı 11:06
KÜTÜPHANE HAFTASI RENKLİ GEÇECEK

Kütüphanelerin toplumdaki yeri ve önemi ile insanlara okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla bu yıl ana teması “Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler” olan 54. Kütüphane Haftası Malatya’da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Dün Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde 54. Kütüphaneler Haftası’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, İl Halk Kütüphanesi Muzaffer Tekin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının 54. Kütüphaneler Haftası’nın açılış konuşmasını İl Halk Kütüphanesi Muzaffer Tekin yaptı. Medeniyetimizin bir kitap medeniyeti olduğunu ifade eden Tekin, medeniyetin kitap üzerine bina edildiğini ve yükseldiğini söyledi.

ATATÜRK TAM BİN 800 KİTAP OKUMUŞTU

“Ne zaman kitaptan kopmuş ve soğumuşsak o zaman da gerilemeye ve medeniyet çizgimizden uzaklaşmaya başlamışızdır” diyen Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizde bir klişe vardır ben okumayı severim okumak isterim ama zamanın yok. Bu noktada bir kaç örnek vermek istiyorum. Ülkeleri yöneten bağımsızlıklarına kavuşturan memleketler fetheden hatta çağ açıp kapatanlarla ilgili.2. Murat mesnevi ve Kuran aşığıydı.Her gün mutlaka zamanının bir kısmını okumaya ayırırdı. Fatih Sultan Mehmet müspet ilimlere, felsefeye, edebiyata çok düşkündü. Hususi kütüphanesinde Farsça, Latince kitaplar bulunurdu. Fatih Sultan Mehmet kitap ve tarih okuyarak, tarih yazdı kitaplarda onu yazdı. Yavuz sultan selim tarihe çok meraklıydı gece yanlarına kadar kitap okurdu. O kadar çok okurdu ki tarihte kitap okumaktan gözleri bozulan padişah diye de anılır. Kanuni Sultan Süleyman şiir yazma rekortmeni idi. Tam 2 bin 779 şiir kaleme aldı. Divan Edebiyatının en çok şiir yazan kişi zatidir ve şiir sayısı bin 825’tir.Ve Mustafa Kemal Atatürk… Tam bin 800 kitap okumuştu.Düşününüz ülkeleri yöneten savaşlarda en önde giden devleti yöneten ecdadımız buna rağmen kitap okumaya zaman ayırmışlardır.”

KİTAPLARA KESİNLİKLE İHTİYACIMIZ VAR

Büyük medeniyetin mensupları olduklarını ifade eden Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu ise, “Biz büyük bir medeniyetin mensuplarıyız ve siz değerli çocuklarda bu medeniyeti sürdürecek bu medeniyetin bayrağını sancağını geleceğe taşıyacak en önemli varlıklarımızsınız. 3 tane ekrana mahkûm edilmiş bir gençlik bir nesil bizi hiç bir yere götürmeyecektir. Kişisel olarak en büyük endişem kitap sayfalarından kopmuş kitabın kokusundan kopmuş bir nesil. Beni bu üzüyor ve oldukça da ürkütüyor. Cep telefonu, bilgisayar ve televizyon ekranına mahkûm edilmiş bir nesil bizim geleceğe yapılmış bir suikasttır.  Biz bu büyük medeniyetin mensupları olarak kitaba imal etmiş bir milletiz kitaba iman etmiş bir milletiz ve bizim dinimizin ilk emri de ikra yani ‘oku!’ emri. Bizim kendimizi ve kâinatı okuyabilmemiz için kitaplara kesinlikle ihtiyacımız var, kütüphanelere kesinlikle ihtiyacımız var. Biz kitaba kaleme ve kelama yabancı bir millet değiliz.  Bütün gençlerimizi ve hepiniz kitapların sayfalarına davet ediyorum.  Yazılmış olan bütün kitaplar bir tek kitabı anlamak içindir" şeklinde konuştu.

Program, Öğretmenler Ortaokulu öğrencilerinin Afrin’dekiYiğitlere Selam konulu şiir dinletisi ve en çok kitap okuyanlara hediye takdim edilmesiyle sona erdi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Kütüphane HaftasıMalatya
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