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Kuşlar özgürce uçuyor

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., ‘Özgür Kuşlar’ sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında enerji nakil hatlarındaki 3 bin 600 direkte izolasyon çalışmalarını tamamladı.

Kuşlar özgürce uçuyor

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., ‘Özgür Kuşlar’ sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında enerji nakil hatlarındaki 3 bin 600 direkte izolasyon çalışmalarını tamamladı.

07 Ekim 2018 Pazar 13:32
Kuşlar özgürce uçuyor

Kesintisiz ve kaliteli enerji arzını Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde en iyi şekilde sunmanın gayreti içinde çalışmalarını sürdüren Fırat EDAŞ, bölgede gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile adından da söz ettiriyor. Fırat EDAŞ, ‘Özgür Kuşlar’ adıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmayla ilgili verileri kamuoyu ile paylaşarak, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutladı.

‘Özgür Kuşlar’ projesi ile kuş türlerindeki çeşitliliği ve ülkemizde göçmen kuşların önemli yol güzergahına sahip faaliyet bölgesinde, enerji hatlarında meydana gelen çarpmalara bağlı kuş ölümlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Proje ile Fırat EDAŞ, havai şebekelerindeki 3 bin 600 direğin izolasyonunu gerçekleştirdi. Ayrıca sorumluluk alanındaki 11 indirici güç trafosunda canlıların temasını engellemek için gerekli izolasyon çalışmalarını tamamladı.

3 BİN 600 DİREĞE KORUYUCU APARAT

Proje ile bölgede enerji hatlarında çarpılmadan kaynaklı kuş ölümlerinde yüzde 70 oranında azalmanın yaşandığına dikkat çeken Fırat EDAŞ Şirket Müdürü Önder Bagır, “Bölgemiz, baraj ve nehirleri ile göçmen kuşların ülkemizdeki önemli durakları arasındadır. Böylesi önemli bir güzergahta, kuşların can güvenliği içinde özgürce uçabilmeleri bizlerin en büyük arzusudur. Bu nedenle projemize, ‘Özgür Kuşlar’ adını verdik. Yaptığımız çalışma ile sadece enerji nakil hatlarında izolasyon çalışması gerçekleştirmedik; aynı zamanda 3 bin 600 direkte yerleştirdiğimiz aparatlarla kuş ölümlerine karşı koruyucu önlemler de aldık. İl merkezlerinde büyük kısmını gerçekleştirdiğimiz havai enerji hatların yer altına alınması faaliyetlerini de yine ilçe ve köylerde devam ettiriyoruz” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
FIRAT ELEKTRİK DAĞITIMÖzgür Kuşlar
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