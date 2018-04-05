KUŞ YUVALARI ONARILDI

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi tarafından başlatılan “Kendine ve Kentine Saygı Duy Projesi” kapsamında, toplumsal duyarlılığı yeniden yakalamak için çalışmalar devam ediyor.Bu çerçevede Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak “ Kendine ve Kentine Saygı Duy, Hayvanlara Merhametli Ol” sloganı ile cadde ve sokak üzerindeki ağaçlarda bulunan kuş yuvalarının bakım ve onarımı yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın, “Kent yaşamında bir ahenk yakalamak için bazen sadece yazılı kurallar yeterli gelmiyor, bunun yanı sıra geleneklerimiz, göreneklerimiz, örf ve adetlerimiz vasıtasıyla da pratik hayatta bu ahengi yakalama konusunda gayret etmeliyiz. Belediyemizin itfaiye Daire başkanlığı ile yaptığımız bu çalışmada herhangi bir yazılı kural yoktur, lakin biz yeryüzünde yaratılan her canlıya karşı merhametli olmayı, hayatlarını sürdürebilmeleri içinde yardım etmeyi geçmişten geleceğe taşıdığımız değerlerimizi hatırda tutarak yapıyoruz” dedi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar ise, Büyükeşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkalığı olarak bu projenin diğer illere de örneklik teşkil edeceğine inandığını söyledi.Acar, itfaiyeci duasına da atıf yaparak, merhamet konusunun proje kapsamında ele alınmasının önemli olduğunu, bir itfaiyeciyi olay mahallinde dirayetli kılan, cesaret veren şeyin ise merhamet olduğunu söyledi.busabahmalatya.com