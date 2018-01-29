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Kuş cıvıltıları arasında tıraş keyfi

Malatya bir berber, müşterilerini iş yerinde beslediği kuşların cıvıltıları arasında tıraş ediyor.

Kuş cıvıltıları arasında tıraş keyfi

Malatya bir berber, müşterilerini iş yerinde beslediği kuşların cıvıltıları arasında tıraş ediyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:04
Kuş cıvıltıları arasında tıraş keyfi

Malatya bir berber, müşterilerini iş yerinde beslediği kuşların cıvıltıları arasında tıraş ediyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Aslantepe Caddesi’nde berber Murat Kahraman, 2 yıldır dükkanında muhabbet kuşu ve papağan besliyor.

Kuşların müşteriler tarafından beğenildiğini fark eden Kahraman, kuş sayısını artırdı. Kahraman, ilk zamanlar 5 kuş başladığı iş yerinde şimdi yaklaşık 30 kuş besliyor. Kuş cıvıltıları arasında müşterilerini tıraş eden Kahraman, bu yöntemin müşterileri için farklı bir terapi olmaya başladığını da kaydetti.

Kahraman, kuşların sesi nedeniyle bazı müşterilerin kaçtığını, bir çok müşterisinin ise kuşlar için daimi olarak geldiğini söyledi. Kahraman, “Şimdilerde 30 tane kuşum var. Dükkanın tavan kısmında üretim yerim var, asma katta yumurtalık yeri yaptım burada yetişkin duruma gelen kuşları kafese koyuyorum daha sonra da alta indirip kuşların arasında tıraş yapıyorum. Müşteriler durumdan gayet memnun, özellikle kuş sesi eşliğinde tıraş olmak için gelen müşterilerimiz var. Müşterilerimizin hoşuna giden bu uygulamaya sürdüreceğiz" diye konuştu.
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