KURUŞ KURUŞ ZAM!

31 Ocak 2018 tarih ve 2018/1 sayılı Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı gereği önceki gün emekliler, öğretmenler ve din görevlileri için hayata geçen yeni toplu taşıma ücret tarifesinden sonra bir tarife değişikliği de minibüslerden geldi. İleriki günlerde ücret artışına geçileceğini dile getiren Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, önemli açıklamalarda bulundu.

D4 belgeli minibüslerininBüyükşehir Belediyesinin çalışmaları sonucunda özel halk otobüsü statüsüne dönüştürülerek Malatya’da farklı bir uygulamaya geçiş sağladıklarını hatırlatan Başkan İnce, dönüşümden sonra esnaflarının ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

ESNAFLAR CİDDİ ZARARA UĞRUYOR

UKOME’nin toplu taşıma ücretleri için yeni fiyat tarifesini değerlendiren Başkan İnce, “Esnafımız otobüs dönüşümünden sonra ciddi maddi sıkıntılar yaşadı. Bunun sebepleri arasında bazı ücretsiz binişlerin yoğun olması. O vatandaşlarımızın elbetteki başımızın üzerinde yeri var ancak özellikle sabah ve akşam pik saatlerde otobüslerin doluluk oranlarının fazla olması ve otobüslere ücretsiz binen vatandaşlarımızın yoğun olmasından dolayı halk otobüsleri zarar etmekteydi. Şu an yüzde 40’ın üzerinde ücretsiz yolcu taşınmakta. Bu da otobüs esnaflarını ciddi zarara uğratmakta. Bu çalışmalar neticesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulunca emekli ve öğretmenlerimize yapılan indirimli kart uygulamasından vazgeçilerek tam biniş yani 2 lira 15 kuruş alınacak. Bu, bir nebze de olsa halk otobüslerdeki esnafımızın gelir seviyesini az da olsa yükseltecektir” ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİSİ ÖĞRENCİ KARDEŞLERİMİZ

Başkan İnce, “Bu karar bizim açımızdan doğru bir gelişmedir. Çünkü indirim yapılması gereken yolcularımızın arasında bence en önemlisi öğrenci kardeşlerimizdir. Öğrencilerimize indirim yapılmalı. Biz bunu destekliyoruz ve buna da katkı sağlamak istiyoruz. Aylığı 5-10 bin TL olan, 3-5 tane dairesi olan vatandaşlar ise otobüslere ücretsiz biniyor. Bu da milli servettir. Biz ücretsiz binmeye karşı değiliz ama buna bir sınırlandırma getirilmesini talep ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz, Ankara’da ilgili bakanlıklara gerekli dilekçelerimizi verdik. Buna bir sınırlandırma getirilmesini istiyoruz” dedi.

100 YOLCUDAN, 40’I ÜZERİ ÜCRETSİZ

Bazı halk otobüsü şoförlerinin neden agresifleştiğini de anlatan Başkan İnce, şunları kaydetti:

“Bakanlığın belirlediği ücretsiz olan taşımları taşımak zorundayız. Bunu kabul etmeme gibi bir lüksümüz olmaz. Bunu şoför kabul etmek zorunda. çünkü bu kanunlaşmış ve buna uymak zorundayız. Bazı halk otobüsü şoför esnaflarımızın agresif olmalarını şöyle yorumlayabiliriz. Ücretsiz binişler çok fazla. 100 yolcudan, 40’I üzeri ücretsiz. Mazotu biz kendi cebimizden veriyoruz, aracın tüm masraflarını kendimiz karşılıyoruz. Devletin ücretsiler için verdiği aylık 750 TL’nin 10 katını taşıyoruz. 750 TL’yi biz devletimize verelim, ama ücretsiz taşımayalım. Bu esnaflarımıza gerçekten çok büyük bir maddi sıkıntı getirmekte. Bu da esnaflarımızı ister istemez agresifleştirmekte. Ama MOTAŞ bu konuda gerekli olan eğitimleri veriyor. Bu konudaki sıkıntılı olan şoförlerimize bizler de fırsat vermiyoruz. Sonuçta dönüşümü biz kabul ettik. yaşlı amcalara, teyzelere agresif davranan ve vatandaşlara huzursuzluk vermek gibi bir lüksümüz olamaz. Böyle şoförler varsa bize bildirilsin. Gerekirse şoförün işine son veririz.”

FİYAT ARTIŞINA GİTMEK ZORUNDA KALDIK

Minibüs toplu taşıma ücretlerinin de arttığını duyuran Başkan İnce, “Bundan önceki fiyat tarifimiz öğrenci 1,25, sivil ise 1,75’ti. Ancak son zamanlarda malum vatandaşlarımızdan da özür dileyerek fiyat artışına gitmek zorunda kaldık. Çünkü özellikle akaryakıt ücret artışları büyük bir oranda. Gerçekten bu bizleri mağdur etti. En azından yüzde 50 giderimiz arttı ve bu yüzden fiyat artışına gittik. Bizler isteriz ki, seyahat oranları daha fazla olsun, ucuz taşımacılık yapalım. Ama şu anki fiyat artışlarına bizler de dayanamadık ve mecburen minibüs ücretlerine artış yaptık. Bunu da önümüzdeki günler içerisinde yürürlüğe koyacağız. UKOME’de onaylanan yeni tariflerimiz ise, öğrenci 1,50, sivil ise 2 TL. Petrole, mazota zam gelmediği sürece bizlerde fiyat artışı olmaz” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com