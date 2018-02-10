Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
113590
ALTIN
161.428
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2855
EURO
4.6829

KURUMUŞ AĞAÇ DALLARINDAN SANAT ESERİ...

Malatya’da ağaç ve ahşap sanatçısı Mikail Fırat, 40 yıldır kurumuş ağaç dallarını doğal halini bozmadan akla gelebilecek her türlü ev ve el eşyası yapıyor. 

KURUMUŞ AĞAÇ DALLARINDAN SANAT ESERİ...

Malatya’da ağaç ve ahşap sanatçısı Mikail Fırat, 40 yıldır kurumuş ağaç dallarını doğal halini bozmadan akla gelebilecek her türlü ev ve el eşyası yapıyor. 

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 13:11
KURUMUŞ AĞAÇ DALLARINDAN SANAT ESERİ...

1970 yıllardan beri ağaç sanatı üzerine çalışan 53 yaşındaki Mikail Fırat, kurumuş ağaç dallarını doğal halini bozmadan yaptığı 40 ayak masa, kürsü, sehpa, küllük, mumluk, şamdan gibi akla gelebilecek her türlü el ve ev aletlerine dönüştürerek, dükkanında sergiliyor. Sanat Sokağı’ndaki atölyesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Mikail Fırat, yaptığı işi çok sevdiğini söyledi. İHA’nın sorularını yanıtlayan ağaç sanatçısı Mikail Fırat, kayısı, çam, ceviz ve meşe ağaçları başta olmak üzere ağacın birçok türünden akla gelebilecek her türlü araç, gereç ve süs eşyası yaptığını ifade etti.

“1978 yılında bu işe başladım”
Uzun yıllardır bu işle meşgul olduğunu belirten Fırat, “Ben 1963 Malatya doğumluyum. 1978 yılında bu işe başladım. Malatya Belediyesi’nin bize vermiş olduğu Sanat Sokağındaki Sanat Merkezine yakın bölgede biz de sanatımız ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kayısı ağacından, çam ağacından, ceviz ağacından, meşe, dış budak değişik tasarımlarımız var. 40 ayak masamız var, konferans kürsümüz var, değişik mumluklarımız var, saksılarımız var. Ayrıca masa ve sandalye imalatı da yapıyoruz burada. Aynı zamanda saat, avize, abajur, kuş yuvası, terek gibi ev aletleri de yapıyoruz” dedi.


Özel isteğe göre çalıştığını da belirten Fırat, sözlerini şöyle tamamladı:
“Mutfağımızda tut ağacından malzeme yapıyoruz, kişiler nasıl bir şey isterlerse. Genelde evlerine, yerlerine göre çalışmak istiyoruz. Yani yerimiz yeterli olmadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Yaptığımız işlerin burada kalmaması gerekiyor. Genelde biz aksesuar üzeri çalışıyoruz. Nişan tepsisi var, servis tabaklarımız var. Ağaçlar yaş ise bu sene alıyoruz, seneye işleme alıyoruz. Bizde buraya 1 yıl oldu başlayalı ama ağaçlarımız yeterli kurulukta olmadığı için bazı tasarımları falan yapamıyoruz. Özel kişiler ile çalışıyoruz biz. Ev müşterileri misafirlerimiz falan var. Mesela demin Belçika’dan gelen bir bayan vardı, onlara da birkaç ürünümüzün tanıtımını yaptık. Onlar da bizi memnun etti. Mumluk verdik, saat verdik, servis tabağı verdik kendilerine. Bizim bu dükkanda yapabildiklerimizi yapıyoruz ama büyük bir şey falan olursa onu da sanayide büyük yerlerimiz var oradan temin ediyoruz. Püf noktası ise düğümlerin falan olmaması, ağacın temiz olması, kuru olması bunlara çok dikkat ediyoruz. Yani düğüm her an için patlayacak pozisyonda olur, bunlara dikkat ediyoruz biz. Ben bu işe sevdiğimden dolayı başladım. Sevmez isen bir şey elde edemezsin. Her şeyden önce sevmek önemli” diye konuştu.busabahmalatya.com 
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAğaçAhşapAğaç Ve Ahşap Sanatçısı Mikail FıratMalatya Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ŞEHİT PİLOT MALATYA'DA GÖREV YAPIYORDU
ŞEHİT PİLOT MALATYA'DA GÖREV YAPIYORDU
 Geçen’den Afrin açıklaması 
 Geçen’den Afrin açıklaması 
Afrin Harekatı’na tam destek 
Afrin Harekatı’na tam destek 

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim