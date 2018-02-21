KURTULDU AMA AĞIR YARALI!



Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu İnönü Üniversitesi mevkinde yaşanan kazada Süleyman Dinçer yönetimindeki 44 DS 527 plakalı otomobil sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

