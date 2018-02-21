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KURTULDU AMA AĞIR YARALI!

Malatya'da kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. 

KURTULDU AMA AĞIR YARALI!

Malatya'da kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. 

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 18:09
KURTULDU AMA AĞIR YARALI!


Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu İnönü Üniversitesi mevkinde yaşanan kazada Süleyman Dinçer yönetimindeki 44 DS 527 plakalı otomobil sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

İHA

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Kaygan YolKazaBariyerlere çarptıMalatya-Elazığ Karayolu İnönü Üniversitesi Mevkinde Yaşanan KazaSüleyman DinçerBusabahmalatya
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