KÜRŞAT GÖK SEÇİLDİ

Malatya'nın Darende ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu, odanın toplantı salonunda Saygı duruşu ile başladı. İstiklal Marşının okunduğu genel kurulda, yapılan seçimlerde 256 oy alan İbrahim Kürşat Gök Darende Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildi. Diğer aday Olcay Ayhan ise 125, oy alırken, 5 oy da geçersiz sayıldı.Seçimlere geçilmeden önce yapılan konuşmalarda ise Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Zeytin Dalı Harekatı ile bayrağın ve ezanın savunulduğu ifade etti. Şehitlik ve gazilik mertebesinin önemine değinen Keskin, “Türk milletinin bir inancı var, biz Türk Milleti olarak ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz. Bugün Afrin’de Zeytin Dalı Harekatında Türk Milletinde bu inanç olduktan sonra inanıyorum ki yediden yetmişe vatanını, bayrağını, ezanını savunacaktır ve canı pahasına bu ülkenin bir çakıl taşını kimseye vermeyecektir. Bizim de kimsenin çakıl taşında gözümüz yoktur. Bizi Amerika olsun, Avrupa olsun atalarına sorarlarsa nasıl bir millet olduğumuzu öğrenirler. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.



Teşekkür konuşması yapan Darende Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kürşat Gök ise kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Esnaflarımız sadakat ve hoş görü sahibidir. kıymetli üyelerimiz ben ve yönetim kurulunda görev alacak arkadaşlarım bu göreve talip olurken esnaf ve sanatkar camiamızın ahilik düsturuyla tüm vatandaşlara hizmet etmeyi şiar edindik. Esnaf sadece tezgahındaki ürününü pazarlayan değil, güven, sadakat, hoş görü ve liyakat sahibidir. Esnafımızda birlik ve beraberliği sağlamak adına ilk defa iftar programlarını biz düzenledik. Yurt geneline esnaf ve sanatkarlığı öğreten ve bu anlamda nice iş adamları yetiştiren ilçemizde yine ilk defa tarafımızca ahilik haftası düzenlenerek, ilçemizin kilometre taşı olmuş esnaf ve sanatkarlarımızı onurlandırdık. Bu henüz bir başlangıç olup, daha geniş kapsamlı programlar düzenleyeceğiz” diye konuştu.



İbrahim Kürşat Gök’ün başkan seçildiği Darende Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulunda Salih Soylu, Mustafa Kalaycık, Anıl Kamil Meydan, Fatma Erdoğan, Abdurrahman Eren ve Mahmut Durukan gibi isimler bulunuyor.

