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KURS 2 HAFTA SÜRECEK

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 4'üncüsü düzenlenen koyun kırkım kursu başladı. 

KURS 2 HAFTA SÜRECEK

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 4'üncüsü düzenlenen koyun kırkım kursu başladı. 

SİNEM
SİNEM
18 Ocak 2018 Perşembe 17:32
KURS 2 HAFTA SÜRECEK

Küçükbaş hayvanlarda yapılan kırpımlar sırasında hayvanların zarar görmemesi için 34 yetiştiricinin eğitileceği kurs 2 hafta sürecek. Kursun 40 saati teknik 16 saati ise sahada uygulamalı yapılacak. Kursun açılışında konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, "Bugün 4. kursumuzu açıyoruz. Bugün 34 tane yetiştiricimiz burada kursa katılıyor. Bu anlamda 40 saati teknik, 16 saati de sahada olmak üzere sahada uygulamalı bu koyun kırkım kursumuzu inşallah Battalgazi İlçe Eğitim Müdürlükleri ve halk müdürlükleri ile ortaklaşa yapıyoruz. Bu anlamda sizlerin de kendi hayvanlarımızı kırkım anlamında yararlanmaması yapağının kaybolmaması zaman kaybı önüne geçilmesi adına bu kırkım kurslarımız çok önemli. Hayvanlarımızı kırkım makineleri ile kırptığımızda her türlü anlamda bize katkısı var. Birliklerimize ve yetiştiricilerimize katkısı var. Geçen günlerde yaklaşık 20 ye yakın yetiştiricimize kırkım makinesi dağıttık. Bunları inşallah etkinliklerle programlarla farklı kurum ve kuruluşların katkıları ile devam ettireceğiz ve inşallah bu eğitimimizin, kursumuzun Malatya'mıza ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
 

İHA

Son Güncelleme: 18.01.2018 18:07
Anahtar Kelimeler:
İhsan AkınBusabahMalatyaMalatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
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