KUR’AN-I KERİM KURSLARI İLGİ GÖRÜYOR

TOKİ bölgesi ve Tecde’de yer alan toplam 4 adet Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) ile Kernek Külliyesi ve 5 adet Semt Konağı’nda sanat ve meslek kurslarının yanısıra Kur’an-ı Kerim kursları da düzenleniyor. Kadınlara yönelik düzenlenen kurslar, yoğun ilgi görüyor. Özellikle ileri yaştaki kadınların katıldığı kurslarda Elif-Ba’dan başlayarak Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma ve tecvit dersleri yapılıyor.

Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde açılan kurslarda, kadınlar Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar.(Bülten) busabahmalatya.com