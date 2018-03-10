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KUR’AN-I KERİM KURSLARI İLGİ GÖRÜYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı semt konakları ile eğitim merkezlerinde açılan Kur’an-ı Kerim Kursları büyük ilgi görüyor.

KUR’AN-I KERİM KURSLARI İLGİ GÖRÜYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı semt konakları ile eğitim merkezlerinde açılan Kur’an-ı Kerim Kursları büyük ilgi görüyor.

busabahh
busabahh
10 Mart 2018 Cumartesi 11:43
KUR’AN-I KERİM KURSLARI İLGİ GÖRÜYOR

TOKİ bölgesi ve Tecde’de yer alan toplam 4 adet Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM) ile Kernek Külliyesi ve 5 adet Semt Konağı’nda sanat ve meslek kurslarının yanısıra Kur’an-ı Kerim kursları da düzenleniyor. Kadınlara yönelik düzenlenen kurslar, yoğun ilgi görüyor. Özellikle ileri yaştaki kadınların katıldığı kurslarda Elif-Ba’dan başlayarak Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma ve tecvit dersleri yapılıyor.

Halk Eğitim Merkezleri işbirliğinde açılan kurslarda, kadınlar Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar.(Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Kur’an-ı KerimKurs
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