KURAKLIK EYLEM PLANI HAZIRLANDI

alilikte gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan Vali Ali Kaban, dönem itibariyle Malatya’da kuraklıkla ilgili tarımsal üretim açısından bir risk bulunmadığını belirterek, “Ancak her an kuraklık olacakmış gibi düşünerek gerekli tedbirlerin elden bırakılmaması önem taşımaktadır. Ayrıca ilimizde olası bir kuraklığa karşı önemli su rezervini oluşturan göletlerimizin de yapım aşamasından sonra işletmesinin ayni ciddiyetle yapılması kaderine terk edilmemesi ve devamlılığın sağlanması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Toplantıda kuraklığa karşı alınabilecek tedbirler tartışılarak, kararlar alındı. busabahmalatya.com