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 Kuraklığa çözüm

Malatya’da bu yıl yağışın beklenenin altında gerçekleşmesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan bazı çiftçiler, kurdukları bahçe fıskiyeleri ile arazilerini suluyor.

 Kuraklığa çözüm

Malatya’da bu yıl yağışın beklenenin altında gerçekleşmesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan bazı çiftçiler, kurdukları bahçe fıskiyeleri ile arazilerini suluyor.

busabahh
busabahh
16 Şubat 2018 Cuma 18:27
 Kuraklığa çözüm

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesinde çiftçilik yapan Yaşar Adak, bu yılın kurak geçmesi ile 40 dönümlük buğday tarlasında bahçe fıskiyesi ile sulama yapabiliyor. Karakaya barajından motopomp ile çektiği suyu borularla tarlasına getiren Adak, buğday ekili alanlara kurduğu fiskiye sistemi ile suluyor. İlk kez bu tarihte tarlasını suladığına dikkat çeken Adak, bu durumun ise ciddi bir kuraklığın habercisi olduğunu söyledi.
Normalde bu mevsimde sulamanın yapılmadığını ifade eden Adak, ancak yağışların olmaması nedeniyle bu yönteme başvurduklarını kaydetti.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaKuraklıkFıskiyelerBattalgazi Ilçesi Ağılyazı MahallesiYaşar Adak
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