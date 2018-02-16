 Kuraklığa çözüm

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesinde çiftçilik yapan Yaşar Adak, bu yılın kurak geçmesi ile 40 dönümlük buğday tarlasında bahçe fıskiyesi ile sulama yapabiliyor. Karakaya barajından motopomp ile çektiği suyu borularla tarlasına getiren Adak, buğday ekili alanlara kurduğu fiskiye sistemi ile suluyor. İlk kez bu tarihte tarlasını suladığına dikkat çeken Adak, bu durumun ise ciddi bir kuraklığın habercisi olduğunu söyledi.

Normalde bu mevsimde sulamanın yapılmadığını ifade eden Adak, ancak yağışların olmaması nedeniyle bu yönteme başvurduklarını kaydetti.

