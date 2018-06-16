Kuluncak’da Bayramlaşma

Kuluncak ilçesinde protokol ilçe halkı ile buluşarak, bayramını kutladı

Kuluncak İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, İlçe Jandarma Komutanı Adem Çakır, İlçe Emniyet Amiri Ekrem Kırmızıdağ ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü’ne giderek asker ve polislerle bayramlaştı. Bayramların önemine değinen Kaymakam Erdem, “Bayramlar bizleri sevinç ve gönül huzuruna eriştiren, aynı zaman da kardeşlik ve birlikteliği en derin duygularla yaşadığımız özel günlerdir. Bayramı en güzel şekilde değerlendirip, bayramın manevi atmosferinden hissedar olmanızı dilerim” şeklinde konuştu. Bayramlarda ziyaretlerde bulunulması gerektiğini vurgulayan Erdem, "Bayramda hastalarımızı, yaşlılarımızı, kimsesi olmayıp yol gözleyenleri unutmayalım. Geçmişe dair kırgınlık varsa bunları affedelim. Çünkü bu dünyada biz affedici olursak, bizler de diğer dünyada Rabbimizin affına mazhar oluruz" ifadelerini kullandı.

Erdem, bayramda çocukların da unutulmaması gerektiğini dile getirerek, "Unutmayalım, nice yavrularımız var ki, bayramı iple çekiyor. Bayramda kendisine hediye edilecek giysinin, oyuncağın hayalini kuruyor. Bu temennilerle hepinizin bayramını en içten duygularla tebrik ediyorum. Rabbim bayramları gözü yaşlı Müslüman coğrafyası için sevinç ve huzura tebdil eylesin, birlik ve beraberliğimiz daim olsun, bayramlarımız bayram olsun" diye konuştu.