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Kuluncak heyeti Başkan Polat’ı ziyaret etti

Kuluncak ilçesinden kalabalık bir heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek ilçelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ettiler.

Kuluncak heyeti Başkan Polat’ı ziyaret etti

Kuluncak ilçesinden kalabalık bir heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek ilçelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ettiler.

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:42
Kuluncak heyeti Başkan Polat’ı ziyaret etti

Teşekkür ziyaretine Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, Meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. 

Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, ilçelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti. Başkan Boyraz, “İlçemiz Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu çalışmalarla birlikte yükselişe geçti. İlçemizdeki çalışmalar aynı hızla devam etmekte. Bu yıl içerisinde yaklaşık 25 km mahalle yollarımızın asfalt kaplamaları tamamlandı. İçme suyunda yaşanan sıkıntılar açılan sondaj kuyuları ile ortadan kalkmış durumda. Yapılan bütün çalışmalar bir emek ürünüdür. Şu an sayamayacağımız birçok alanda hizmet yapıldı.  Yapılan hizmetlerden dolayı ilçem adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnsanlık var olduğu müddetçe hizmet devam edecektir. Bizler hizmet etmek için buralardayız” diye konuştu. 

“GÜZEL HİZMETLER İLÇEMİZE GELDİ”

Büyükşehir ile birlikte çok güzel hizmetlerin ilçelerine geldiğini belirten AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz, Kuluncak ilçesine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Malatya’yı hep birlikte imar edeceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya’ya hizmet için birlikte yürüyeceğiz. Malatya’mızı öncelikli olarak 2023 hedeflerine, vizyon olarak da 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmanın planlamalarını, altyapılarını ve mastır planlarını ortaya koyacağız. Milletimize hizmet etmek için bu görevlerdeyiz. Hizmet bayrağını en üst seviyelere çıkararak Malatya’mızı Türkiye’nin önde gelen marka şehirlerinden biri haline getireceğiz. Memleketimize emek veren herkesin emeği kıymetlidir. Kuluncak ilçemizde geçen hafta içerisinde hem temel atma hem de açılışımızı yaptık. Belediye Başkanımız Mehmet Boyraz’ın Kuluncak’ın geldiği noktada büyük katkısı bulunmakta. Bu konuda da ben kıymetli belediye başkanımı tebrik ediyorum” sözlerini kaydetti.

Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ilçelerine yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, bakır işlemeli ibrik hediye etti. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
KuluncakHacı Uğur Polat
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