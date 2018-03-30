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KULUNCAK'A HASTANE YAPILIYOR

Kuluncak Entegre İlçe Hastanesi için temel atılıyor.

KULUNCAK'A HASTANE YAPILIYOR

Kuluncak Entegre İlçe Hastanesi için temel atılıyor.

30 Mart 2018 Cuma 14:39
KULUNCAK'A HASTANE YAPILIYOR

10 yataklı Entegre İlçe Hastanesi İçerisinde Bodrum kat, Zemin Kat, 1. Kat ve Tesisat kat bulunduracak. Bodrum Katta, 112 acil, Ambulansın kullandığı Kapalı otopark, Morg, Mutfak, Yemekhane, Çamaşırhane ve Teknik birimler bulunmakta. Zemin Katta, Hastaneye hizmet veren Acil Servis, 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Bekleme kayıt birimleri bulunacak.

1.Katta, Toplum Sağlığı Merkezi hizmet birimleri, Başhekimlik ve Hastane idari birimleri, 2 adet tek kişilik ve 4 adet 2 kişilik hasta yatak odası ve SDL, Diş Polikliniği,  Tesisat Katı, Asansör makine Dairesi olacak. busabahmalatya.com 

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