Kozluca eski Belediye Hizmet Binasını yeniden düzenleyerek Kültür Merkezi olarak hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, Darende Balaban ve Hekimhan Kurşunlu’da eski Belediye binalarını çok amaçlı sosyal tesis olarak hizmet vermek üzere tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl Yazıhan ve Erkenek’te Kültür Merkezi inşaatlarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, Tohma Mahallesi’nde de bölgeye hizmet verecek olan Kültür Merkezi inşaatına başladı.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Tohma Kültür Merkezi projesinin ihale edilerek, kazı çalışmalarına başlandığı belirtildi.

İNŞAAT ALANI 500 METREKARENİN ÜZERİNDE

Verilen bilgilere göre, yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine yapılmakta olan Tohma Kültür Merkezinin inşaat alanı 500 metrekarenin üzerinde. Tek katlı Kültür Merkezi projesi içerisinde; bay ve bayanlar için 2 adet çok amaçlı salon, idari bürolar, teknik odalar ile 2 adet mutfak bulunuyor. Bugüne kadar yaptığı bütün yatırımlarda engellileri ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, Tohma Kültür Merkezi projesinde de engellilerin yararlanabilmesi için engellilere uyumlu bir şekilde gerçekleştiriyor. Tohma Kültür Merkezinin kazı çalışmaları yapılarak, grobetonu dökülürken, çalışmaların hava şartları doğrultusunda devam edeceği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca diğer ilçelerde de Kültür Merkezi yapılması ile ilgili proje çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

HABER MERKEZİ