Kula kul olmadan çalışmanın sistemi: Ahilik

Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı çeşitli etkinliklerle Malatya’da kutlanacak.Malatya’da ilk tören 18 Eylül Salı günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı önünde Mehteran Bölüğü gösterileri ile başlayacak, çelenk sunumu ve saygı duruşunda bulunulacak.

Ahilik Kültür Haftası ve Ahilik Bayramı nedeniyle ikinci tören; Atatürk Evi’nin yanındaki Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda saat 10.30’da başlayacak. Törende protokol konuşmalarının ardından Şed Kuşatma gösterimi gerçekleştirilecek. Tören "İlin Ahisi Ödülü", "İlin Kalfası Ödülü" ile "İlin Çırağı Ödülü"nün verilmesi ile sona erecek.

AHİLİK…

MESOB Başkanı Şevket Keskin, Ahilik Kültür Haftası ve Ahilik Bayramı ile ilgili olarak bir mesaj yayınladı. Keskin, “Ahilik halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma hayatında iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Ahilik; iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik bir düzendir. Ahilik teşkilatı meslek ilkelerine sahip olması yanında, birinci derecede ahlaki esaslara dayanan bir kurumdur. Ahiliğin kökeni ne olursa olsun Ahi ahlakı, temelde Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in(sav) hadislerine dayanmaktadır. Bütün mesleklerin kaynağı yine peygamberlere dayanmaktadır. Peygamberler Ahilik sisteminde esnaf ve sanatkarımızın ilk ustalarıdır. Ahilik, ahlak, eğitim-bilim, organizasyon, kalite-standardı, üretici-tüketici ilişkisi, denetim gibi konularda toplumsal yapıyı düzenleyen sistemdir. Millet olarak Anadolu'da bin yıldan beri varlığımızı sürdürmemizdeki i sır Ahilik anlayışı içerisinde bu değerlere saygı gösterilmesi ve yaşatılmasıdır. Günümüzde toplam kalite, müşteri beklentileri, tüketicinin korunması, standart üretim gibi kavramların önemi yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Ancak bu kavramları Ahilik, yüzyıllar öncesinde Anadolu'da yaşatmıştır” ifadelerini kaydetti.

AHİLİK KÜLTÜRÜ MİLLİ VE YERLİ OLMAYI GEREKTİRİYOR

Keskin, ekonomik darbe girişimine de atıfta bulunarak, “Ahilik kültürü milli ve yerli olmayı gerektiriyor. Son yaşanan ekonomik darbe girişiminde de görüleceği gibi yerli ve milli üretimin önemi artmıştır. . Bu nedenle, bugün Türkiye'de ekonomik hayattan siyasi hayata kadar tüm yaşam alanında Ahilik Kültürünün hakim kılınması şart olmuştur. Türkiye'nin sağlam zeminler üzerinde büyüyebilmesi için anahtar sistem Ahilik Kültürüdür. Çünkü Ahilik anlayışı, toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktır. Bir toplumda birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsur müşterek değerlerin korunmasıyla mümkündür. Ahilik kültürünün özünde eline, diline ve beline sahip olma vardır. Ahilik ruhunun korunması halinde toplum daha sağlıklı gelişir. Ahilik sosyal ve kültürel hayatı da kontrol altına almıştır. Ahilik, kula kul olmadan çalışmayı, helal rızk kazanmayı, kimsenin hakkına tecavüz etmemeyi isteyen bir sistemdir. Türkiye, Batı kültürü ile değil, kendi medeniyetini ve kültürünü yaşatarak hedeflerine ulaşabilecektir. Ekonomik krizlerinde, ekonomik darbeye karşı koymanın da, sosyal barışında, milli ekonominin de reçetesi Ahilik kültürüdür” diye konuştu.

Keskin, Ahilik Haftası kutlamalarına tüm esnaf ve sanatkarın katılarak kendi kültürlerine sahip çıkmaya davet etti.