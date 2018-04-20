Kudüs’e Hasretle Yapılan Çalışma

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 7’ncisi yapılacak ve teması “Ah Kudüs” olan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın tanıtımıyla ilgili bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Dün bir otelde düzenlenen basın toplantısına Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın, il müdürleri ve gazeteciler katıldı.

KÜLTÜR HAFTASI

Basın açıklamasında ilk sözü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yapacakları fuarı sadece bir kitap fuarı olarak adlandırmadıklarını dile getirerek, Malatya Kitap ve Kültür Fuarı’nın 9 gün süren çok önemli bir kültür haftasına dönüştüğünü söyledi.

Kitap Fuarı’nın Türkiye’de iddialı bir fuar haline geldiğini belirten Başkan Çakır, “Dolayısı ile bugüne kadar düzenlemiş olduğumuz fuarlarda her geçen yıl bir öncekinden daha kapsamlı daha katılımcı ve daha fazla ziyaret edilen kitap fuarlarını gerçekleştirdik. Buna destek sağlayan başta Sayın Valim, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, tüm basın camiamız, tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KİTAP HER ZAMAN DEĞERLİ OLMUŞTUR

Kitap Fuarı’nın küçümsenmeyecek kadar başarılı olduğunu düşündüğün ifade eden Vali Ali Kaban ise, “Kitap Fuarı’nı düzenlemek, belki isim olarak mümkündür. Hatta çadır da kurabilirsiniz, belli oranda insanı da toplayabilirsiniz ama bunun devamını sağlamak, hakikaten zordur. Ben bu anlamda Malatya’mızın okumaya, düşünmeye, entelektüel anlamda bilgi üretmeye olan merakını ve bu konuda buna destek veren bütün sivil toplum örgütleri başta olmak üzere Malatya insanına böylesi bir fuarı hem büyüterek hem de 7.’sine ulaşacak kadar sürdürerek devam ettirmesinde büyük bir başarı sağladığına, bunun küçümsenmeyecek bir başarı olduğunu düşünüyorum. İşte benzeri denemeleri, çevre vilayetleri başta olmak üzere, gerek ülkemizin değişik bölgelerinde görüyoruz. Ancak bu çapta büyüklüğe ulaşamıyor veyahut da sürekli olamıyor. Bazen de ikisi bir arada olamıyor. Hem çapı büyüyemiyor, hem de süreklilik kazanmıyor. Bu fuarı baştan düşünerek 2012 yılından bugüne büyük bir gayretle devam ettiren ve buna emeği geçen bütün geçmişten bugüne emektarları burada saygıyla anmak istiyorum. Zira öğrenmenin en önemli aracı olarak yazının bulunmasından sonra kitap veya kitap benzeri materyal her zaman çok değerli olmuştur” söylemlerini kullandı.

BİR HASRET VAR

Kitap Fuarı’nın temasının çok ilginç olduğunu hatırlatan Vali Kaban, “Temamız çok ilginç:‘Ah Kudüs!’ Burada bir hasret var. 400 yıl boyunca yönettiğimiz topraklara yönelik bir hasret var. O 400 yıl içerisinde sağlanmış olan barış içinde birlikte yaşama ukdesine bir hasret var ve artık bir işgal altında olan ve sadece bir basit bir ideolojinin devamcısı olarak sürdürülmek istenen bugün ki değeri küçültülmüş, oysaki 3 dinin kutsalı olan ve 3 dinin o kutsalına değer olarak artık devam ettirilmesi gereken bir hasret var. O anlamda Kudüs hiç kimsenin insafına bırakılacak bir mekan değil. Orası bütün kutsal dinlerin merkezi, mekânı! Ona da hasretle yapılmış bir çalışma bu” dedi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi