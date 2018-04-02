‘KUDÜS’ TEMALI YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kudüs’ün İslam tarihinde dini, sosyal, kültürel ve medeniyetler açısından önemine vurgu yapmak ve kamuoyunda ortak bir bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Kudüs’ temalı kültür ve sanat yarışmasının ödülleri dağıtıldı. ‘Kudüs’ yarışmasında dereceye giren 24 kişi Yeşilyurt Belediyesi tarafından Kudüs seyahatiyle ödüllendirilirken, toplam 28 bin 500 TL para ödülü dağıtıldı.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonundaki ödül töreni ve konferans öncesinde ‘Yüzyıllık Yalnızlık Kudüs Mescidi Aksa’ isimli fotoğraflar fuaye alanında beğeniye sunuldu. Kudüs fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisinin ardından açılış konuşması yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yarışmaya ilginin her geçen yıl arttığını belirterek “Yarışmalarda ortaya konulan eserler bizim için çok kıymetlidir. Çünkü hepsi Kudüs’ü anlatıyor” ifadelerine yer verdi. Yarışma sonunda dereceye giren 24 kişiyi Kudüs seyahatiyle ödüllendireceklerini belirten Polat, ayrıca yarışmaya katılan herkese Kitap Fuarında kullanılmak üzere 50 TL’lik hediye çeki de vereceklerini söyledi. Kudüs davasının çok iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Polat, Siyonist rejimim, Müslümanların Kudüs’ü ziyaret etmesinden rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Müslümanların varlığı onları korkuttuğu gibi Filistinli kardeşlerimiz için bir güç ve kuvvet anlamına gelecek, kardeşlerimizin manevi anlamında yanlarında olduğumuzu tüm dünyaya göstermiş olacağız. Hak ile batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir” şeklinde konuştu. Filistin halkının dünyanın bütün zalim ve emperyalist güçleri tarafından zulüm, baskı ve soykırımla karşı karşıya kaldığını kaydeden Polat, “Kudüs mazlum bir coğrafyadır. Müslümanların üçüncü kutsal mescidinin bulunduğu Mescid-i Aksa bilincini daha ileriye düzeye taşımak gerekiyor. Filistin davasının önemini ortaya koyacak, toplumda farkındalık oluşturacak kültürel ve eğitim çalışmalarını artırmak gerekmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak Kudüs ve Filistin’in yakından tanınması için çok etkin hizmetler sunuyoruz, geziler düzenliyoruz. Çünkü tarih bilincine sahip olmayan milletlerin ayakta kalma şansı yoktur” ifadelerine yer verdi.

Kudüs’ün bütün Müslümanların gönlünde müstesna bir konuma sahip olduğunu ifade eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise “Bizim için çok kutsal ve özel bir konumda yer alan Mescid-i Aksa için yazılan her satır, dökülen her ter damlası çok mübarek ve kutsaldır. Kudüs’ü herkesin mutlaka ziyaret etmesi gerekmektedir. Kudüs temalı yarışmanın düzenlenmesinde büyük emek sarf eden Yeşilyurt Belediyesine, İlahiyat Fakültesi Dekanlığımıza, emeği geçenlere ve yarışmalara katılan vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmaların ardından Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Tomar ile Araştırmacı-Yazar Musa Biçkioğlu, “Kudüs Özgür Değilse Dünya Tutsaktır’ konferansında Kudüs’ün dini, tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin düşüncelerini paylaştı. İslam ümmetini merhametli olduğunu vurgulayan Araştırmacı-Yazar Musa Biçkioğlu, “İslam ümmeti başka milletler gibi değildir. İslam ümmeti hiç olmadığı kadar güçlüdür, ekonomik açıdan güçlü olmasının yanında 57 İslam Ülkesi vardır, ilk kez bu kadar büyük bir nüfusa ve imkana sahipken İslam dünyasının yaşadığı zilleti bereketsizlikten başka bir şekilde tarif edemeyiz. Bu kadar güçlü iken Kudüs’ün elimizde olmaması da garip bir durumdur, bunun çok iyi irdelenmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Ortadoğu ve Arap coğrafyasının tarihi ve kültürüne dair pek çok çalışması bulunan Prof. Dr. Cengiz Tomar ise, Kudüs’ün Müslümanlar tarafından yönetilmesi halinde kan ve gözyaşının duracağını ifade etti. Kudüs ve Ortadoğu tarihinin çok iyi bilinmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Tomar, "Yavuz Sultan Selim, 1516 yılın sonlarına doğru yine İslam ve Türk Devleti olan, ancak güçsüz durumda kalan Memluklulardan Mekke ve Kudüs’ü korumak amaçlı alıyor. Şayet Memluklular ve Osmanlı İmparatorluğu olmasaydı bugün Arap Bölgeleri Portekizce konuşan Katolikler olacaktı. Yavuz Sultan Selim Kudüs’ü aldıktan sonra Hz.Ömer’in emannamesini harfiyen uyguluyor, zulüm sona eriyor, orada yaşayan herkesin hak ve hukuku korunuyor, hakları gasp edilenleri hakları iade ediliyor.İşte biz buna tarih bilinci diyoruz. Maalesef biz son dönemlerde tarih bilincini kaybettik. Kudüs ve Ortadoğu’da yaşanan sorunun tek çözümü bu kutsal yerleşim bölgelerini Müslümanların yönetmesidir, eğer böyle bir durum olursa kan ve gözyaşı durur, huzur ve barış gelir. Bu önerimi tarihsel verileri ön plana koyarak ifade ediyorum” diye konuştu.

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, konuşmacılar Prof.Dr.Cengiz Tomar ile Araştırmacı-Yazar Musa Biçkioğlu’na kayısı paketi ile ‘elif-vav’ tablosu hediye etti.

Konferansın sonunda ‘Kudüs’ temalı kültür ve sanat yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri protokol tarafından takdim edildi.busabahmalatya.com