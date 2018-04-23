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Küçük Kız Belediye Başkanı Oldu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Kevser Bucak’a devretti.

Küçük Kız Belediye Başkanı Oldu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Kevser Bucak’a devretti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:27
Küçük Kız Belediye Başkanı Oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hacı İbrahim Işık İlk Okulu 4. sınıf öğrencisi Kevser Bucak, Okul Müdürü Hakan Takgün ve öğretmen Emine Kanmaz Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Başkanlık makamını sembolik olarak Kevser Bucak’a devretti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına oturan Kevser Bucak böyle bir fırsatı kendisine verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti. Bucak, Malatya’nın güzel bir görünüme kavuşması için bugüne kadar yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Bucak, “Malatya’yı daha ileri noktalara taşımak, Malatyalılara en güzel hizmetleri yapmak için elimden gelen gayreti göstereceğim. Bugüne kadar yapılan hizmetleri daha da ileri noktalara taşıyacağım. Malatya’nın tanıtılması ve daha fazla turist gelmesi için çalışmalar gerçekleştireceğim. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha iyi eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullara gerekli destek ve yardımlarda bulunacağım” dedi.

Kevser Bucak, konuşmasının ardından bazı Daire Başkanlıklarını telefonla arayarak, çeşitli talimatlar verdi. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise “Kevser Bucak gerçekten kendini çok güzel yetiştirmiş. Kendisi için, mahallesi ve Malatya için ne yapılacağını gayet güzel bir şekilde izah etti. Çocuklarımızın bilinçli, sorumluluk sahibi olmaları, hedeflerinin olması bizleri mutlu ediyor. Böyle bilinçli nesiller yetiştirdiğimiz müddetçe şehirlerimiz ve ülkemiz daha hızlı kalkınacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklara adanmış ve dünyada sadece ülkemizde kutlanan bir bayramdır. Bizlere bu güzel vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Her yıl 23 Nisanda o günlerin tekrar hatırlanarak çocuklarımıza aktarılması ve çocuklarımızın geleceğe dair sorumluluk hissetmesi ayrı bir güzellik. İnşallah her bayramımız mutluluk ve huzur içerisinde geçer" şeklinde konuştu.

Ziyarette yeni Belediye Başkanı Kevser Bucak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a çiçek takdim ederken, Başkan Çakır’da çeşitli hediyeler verdi. (Bülten) busabahmalatya.com 

İHA

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