Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117712
ALTIN
165.416
DOLAR
3.8952
STERLİN
5.4180
EURO
4.8095

KÜÇÜK ALİ, TEDAVİ OLMAZSA...

Malatya’da yaşayan 9 yaşındaki Ali Gül’ün, yakalandığı kas hastalığının tedavisi için yurt dışına gitmesi gerekiyor. Doktorlar, tedavi edilmezse çocuğun en fazla 20 yaşına kadar yaşayabileceğini belirtiyor.

KÜÇÜK ALİ, TEDAVİ OLMAZSA...

Malatya’da yaşayan 9 yaşındaki Ali Gül’ün, yakalandığı kas hastalığının tedavisi için yurt dışına gitmesi gerekiyor. Doktorlar, tedavi edilmezse çocuğun en fazla 20 yaşına kadar yaşayabileceğini belirtiyor.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 14:17
KÜÇÜK ALİ, TEDAVİ OLMAZSA...

Kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Ali Gül’ün, bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi olabilmesi için Hindistan’a götürülmesi gereken küçük çocuğun ailesi ise yetkili makamlara seslenerek destek istedi. Henüz 2,5 yaşındayken DMD teşhisi konan Ali, her gün ailesinin gözleri önünde eriyor. Sağlığına kavuşabilmesi için bir an önce Hindistan’a gönderilip tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden aile, bunun için istenilen 100 bin TL’nin gerekli olduğunu söylüyor. Bir sitede kapıcılık yaparak geçimlerini sağlayan baba Savaş Gül, Türkiye’de çok sayıda DMD hastası olduğunu belirterek hastalığın tedavisinin Türkiye’ye de getirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığına çağrıda buldu. Çocuklarının gözlerinin önünde gün geçtikçe eridiğini söyleyen baba Savaş Gün, “Doktorlar, Türkiye’de bu hastalığa yakalananların en fazla 20 yaşına kadar yaşayabildiğini söyledi. Yurt dışında ve Avrupa ülkelerinde ise tedavi ile bu hastalar 40 yaşına kadar yaşıyorlar. Biz oradaki tedavinin buraya gelmesini istiyoruz. Ama şu anda Hindistan’da bunun tedavisi var oraya götürmek istiyoruz maddi gücümüz yok. Bunun için yaklaşık 100 bin TL ihtiyacımız var doktorumuz yüzde 90 garanti veriyor bize, bu konuda herkesten destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.


Çocuğu gözleri önünde eriyen anne Seda Gül ise yetkililere seslenerek, "Bu hastalığın dünyada tamamen bir tedavisi yok, ama durdurulması ve yavaşlatılması için Hindistan’da bir çalışma var. Biz çocuğumuzu oraya götürmek istiyoruz. Maddi durumumuz yok, bu konuda devlet büyüklerimizde yardım bekliyoruz. Eğer götüremesek çocuğumuz gözlerimizin önünde eriyecek" diye konuştu. busabahmalatya.com 



 

İHA

Son Güncelleme: 15.03.2018 15:31
Anahtar Kelimeler:
MalatyaAli GülKas HastalığıBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
JANDARMADAN SEFERBERLİK
JANDARMADAN SEFERBERLİK
DARENDE’DE OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİNE İLGİ BÜYÜK
DARENDE’DE OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİNE İLGİ BÜYÜK
PTT 26. ŞUBESİNİ AÇTI
PTT 26. ŞUBESİNİ AÇTI

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim