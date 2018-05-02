Koyunların Banyo Keyfi

DAP’ın yüzde 100 desteklediği Mobil Koyun Banyoluğu, artık Malatya’nın yetiştiricileri için hizmet edecek. Banyoluğun öneminden bahseden Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yerel yöneticilerden banyoluk için bir traktör desteği talebinde bulundu. Başkan Akın, yetiştiriciler için bir de küpe müjdesi vererek, “Artık kesinlikle yetiştiricilerimizden küpe parası alınmayacak” dedi.

KOYUN VE KEÇİLERİMİZİ İLAÇLI SU İLE YIKAYACAĞIZ

Banyoluk bilgiler veren ve yerel yönetimlerden banyoluk için bir traktör desteği isteyen Başkan Akın, şunları kaydetti:

“Şu anda bulunduğumuz yer Yeşilyurt ilçemize bağlı Kurşunlu mezramızdayız. Koyun ve Keçi Banyoluğuyla ilgili bir projemiz vardı. Projeyi DAP, Kalkınma Bakanlığı destekliyordu. Koyun ve Keçi Banyoluğunu aldık. Kurşunlu mezramızdaki bir üreticinin ağılının bulunduğu yere getirdik ve uygulamalı olarak koyun ve keçilerimizi ilaçlı su ile yıkayacağız. Yetiştiricilerimiz yaylalara çıktıktan sonra tekrar döndüklerinde koyun ve keçilerin ayak, yün ve kıllarının arasındaki parazit, bit, kene, pire gibi haşereler oluyor. Bu banyolukla koyun ve keçiler bu gibi haşerelerden arındırılıyor. Koyun ve Keçi Banyoluğu traktör yardımıyla böyle bir mobil, gezici, bütün yayla ve meralara götürülebilir. Biz yerel yöneticilerden destek bekliyoruz. Koyun ve Keçi Banyoluğunu aldık ama traktör yok. Bir traktör desteği sağlanırsa bize biz bu banyoluğu yetiştiricilerimiz için yaylalara götürmüş oluruz.”

YETİŞTİRİCİLERE MÜJDE

Öte yandan yetiştiriciler için bir de küpe müjdesi veren Başkan Akın, “Ayrıca yetiştiricilerimize bir de bir müjdemiz var. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Artık kesinlikle yetiştiricilerimizden küpe parası alınmayacak. Küpeleme işi devletin kendi bütçesiyle yapılacak. Ve sadece 50 kuruş kadar bir el emeği alınacaktır. Ben bu anlamda yetiştiricilerimize hayırlı olsun diliyorum. Bu imkandan faydalanmak isteyen yetiştiricilerimize elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız” dedi.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi