KOYUN KIRKIM EĞİTİMİ VERİLİYOR

Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Battalgazi İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirdikleri kırkım eğitiminin 4’üncüsü düzenleniyor. 34 kursiyerin bulunduğu ve 56 saat eğitim verileceği kurs hakkında konuşan Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı ihsan Akın, dün birlik binasında yaptığı basın açıklamasıyla eğitim hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’de ilk defa kırkım eğitimini kendilerinin açtığını hatırlatan Başkan Akın, bu eğitimin bugün 4’üncüsünü düzenlediklerini söyledi.

20’YE YAKIN YETİŞTİRİCİMİZE KIRKIM MAKİNESİ DAĞITTIK

Kursun Malatya’ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Akın, şunları kaydetti:

“Bugün 34 tane yetiştiricimiz kursa katılıyor. 40 saati teknik, 16 saati de pratik olmak üzere sahada uygulamalı bu koyun kırkım kursumuzu inşallah Battalgazi İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim müdürleriyle birlikte ortaklaşa yapıyoruz. Bu anlamda siz yetiştiricilerimizin de kendi hayvanlarınızın kırkım anlamında yaralanmamasını, kendi yapağının yok olmaması, zaman kaybının önüne geçilmesi adına bu kırkım kurslarına katılması çok önemli. Bu kırkım kursusun her anlamda bize, birliklerimize ve yetiştiricilerimize katkısı var. Geçen yıl biliyorsunuz 10. yıl programlarımızda da yaklaşık 20’ ye yakın yetiştiricimize kırkım makinesi dağıttık. İnşallah etkinliklerle, programlarla, farklı farklı kurum ve kuruluşların katkılarıyla bunları devam ettireceğiz ve inşallah bu eğitimimizin kursumuzun yetiştiricilerimize ve Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.”