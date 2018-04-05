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’’Koşabiliyorken Koş’’ Projesi başladı

Malatya’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Koşabiliyorken Koş’ projesi, açılış yürüyüşü ile başladı.İnönü Stadyumunda yapılan açılış yürüyüşüne Vali Ali Kaban, İl Emniyet Müdürü...

’’Koşabiliyorken Koş’’ Projesi başladı

Malatya’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Koşabiliyorken Koş’ projesi, açılış yürüyüşü ile başladı.İnönü Stadyumunda yapılan açılış yürüyüşüne Vali Ali Kaban, İl Emniyet Müdürü...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:40
’’Koşabiliyorken Koş’’ Projesi başladı

Malatya’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ’Koşabiliyorken Koş’ projesi, açılış yürüyüşü ile başladı.

İnönü Stadyumunda yapılan açılış yürüyüşüne Vali Ali Kaban, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı ve diğer protokol üyeleri katıldı. Yürüyüş öncesi bir konuşma yapan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projenin Malatya’da başladığını belirterek, "Halkımıza sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla hayata geçirilen ’koşabiliyorken koş projesi’ kapsamında, deneyimli antrenörlerimiz eşliğinde halka açık yerlerde spor yapmak isteyen vatandaşlarımıza her türlü destek verilecek" şeklinde konuştu. 2012 yılında hayata geçirilen projenin bu yılda Türkiye’nin 81 ilinde başladığını anımsatan Fındıklı, "Proje kapsamında engelli vatandaşlarımız özgürce spor yapabilmenin yanı sıra tüm katılımcılar, spor yapabilmek için kendilerine sağlanan her türlü imkandan ücretsiz faydalanacaklar. Türkiye’nin tüm il ve ilçelerini kapsayan proje 3 ayrı uygulamadan oluşurken, proje spor alanlarında bilinçli spor yapmak, boş zaman aktivitesi olarak farklı spor branşlarında eğitim verilmesi ve sağlık taraması bölümlerinden oluşuyor. İlimizde bu amaç doğrultusunda deneyimli antrenörlerimizin nezaretinde halkımızın spor yaptığı saatlerde Atatürk Spor Salonunda, İnönü Stadyumunda, Abdullah Gül Parkında, Hürriyet Parkı, Kuyu Önü Tecde Yürüyüş Parkurunda tüm yaş gruplarına spor yapmaları için her türlü destek sağlanacaktır" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Malatya Valisi Ali Kaban ise yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, insanların sağlıklıyken yürümenin ve koşmalarının tadını çıkarması gerektiğini söyledi. Kaban, yürüyüşün sağlık açısından da faydalı olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından hep birlikte yapılan yürüyüş ile proje başlatıldı.
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