Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118140
ALTIN
167.502
DOLAR
3.9180
STERLİN
5.5373
EURO
4.8257

KORUYUCU AİLELER BULUŞMASI YAPILDI

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün organize ettiği Gönül Elçileri ve Koruyucu Aileler buluşması Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

KORUYUCU AİLELER BULUŞMASI YAPILDI

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün organize ettiği Gönül Elçileri ve Koruyucu Aileler buluşması Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 10:49
KORUYUCU AİLELER BULUŞMASI YAPILDI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın muhterem eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde, toplumda gönüllülük kavramına yönelik farkındalık geliştirmek, gönüllü çalışmanın yaygınlaşmasını sağlamak, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynağı ihtiyacını güçlendirmek üzere hayata geçirilen Gönül Elçileri projesi ile Koruyucu Ailelik sistemi çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinliğe Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV) İLK KORUYUCU AİLEDİR

Neriman Kaban, “Aslında Peygamber Efendimiz (sav)ilk koruyucu ailedir. Çünkü Peygamber Efendimizde (sav) sizler gibi almıştı kendi evladı gibi bakıp büyütmüştü. Sizlerde onun bir sünnetini yerine getiriyorsunuz aslında. Emanet ama kendi evlatlarınızdan daha önde tutuyorsunuz ona da eminim. Hepinizi kutluyorum, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Programa katılan ve birbirlerini tanımayan koruyucu aileler, düzenlenen etkinlikte tanışma ve kaynaşma fırsatı bulurken, bu konuda Devletin kendilerine verdiği desteklerden ötürü Neriman Kaban’a teşekkür ettiler. (Bülten)busabahmalatya.com 


 

Anahtar Kelimeler:
Ali KabanNeriman KabanKoruyucu Aileler BuluşmasıMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''KENTİNE İHANET EDENLERE SANDIKTA TOKAT ATILACAK''
''KENTİNE İHANET EDENLERE SANDIKTA TOKAT ATILACAK''
SANATSAL ETKİNLİK
SANATSAL ETKİNLİK
ESNAF VE VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ
ESNAF VE VATANDAŞLARI ZİYARET ETTİ

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim