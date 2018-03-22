KORUYUCU AİLELER BULUŞMASI YAPILDI

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın muhterem eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde, toplumda gönüllülük kavramına yönelik farkındalık geliştirmek, gönüllü çalışmanın yaygınlaşmasını sağlamak, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak insan kaynağı ihtiyacını güçlendirmek üzere hayata geçirilen Gönül Elçileri projesi ile Koruyucu Ailelik sistemi çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinliğe Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban’ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV) İLK KORUYUCU AİLEDİR

Neriman Kaban, “Aslında Peygamber Efendimiz (sav)ilk koruyucu ailedir. Çünkü Peygamber Efendimizde (sav) sizler gibi almıştı kendi evladı gibi bakıp büyütmüştü. Sizlerde onun bir sünnetini yerine getiriyorsunuz aslında. Emanet ama kendi evlatlarınızdan daha önde tutuyorsunuz ona da eminim. Hepinizi kutluyorum, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Programa katılan ve birbirlerini tanımayan koruyucu aileler, düzenlenen etkinlikte tanışma ve kaynaşma fırsatı bulurken, bu konuda Devletin kendilerine verdiği desteklerden ötürü Neriman Kaban’a teşekkür ettiler. (Bülten)busabahmalatya.com



