KORKUTAN AÇIKLAMA

Vali Ali Kaban Başkanlığında yapılan toplantıda, kurumların ilgilileri proje ve yatırımlardan bahsetti. Vali Kaban, 2018 yılı kamu yatırımlarımızın genel değerlendirilmesini de yaptı. Kaban, özetle şunları kaydetti:

“İlimizin 2018 yılı yatırım programında yatırımcı kamu kuruluşlarımızın (belediye yatırımları hariç) 328 projesi yer almaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 4 milyar 848 milyon 133 bin TL, 2018 yılı ödeneği 754 milyon 767 bin TL'dir. Söz konusu projelere 2018 yılında 157 milyon 25 bin TL harcama yapılarak yüzde 21 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

2018 yılı yatırım programında belediyelerimizin 115 projesi bulunmaktadır. Bu projelerin tutarı 530 milyon 967 bin TL, 2018 yılı ödeneği 260 milyon 931 bin TL, yıl içinde yapılan harcama miktarı ise 67 milyon 443 bin TL olup yüzde 26 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

YÜZDE 22 ORANINDA NAKDİ GERÇEKLEŞME KAYDEDİLDİ

Genel olarak (belediye yatırımları dâhil) ilimizin 2018 yılı yatırım programında yer alan toplam 443 projenin tutarı 5 milyar 379 milyon 100 bin TL, 2018 yılı ödeneği 1 milyar 15 milyon 698 bin TL'dir. Yatırımlarımıza tahsis edilen yılı ödeneği geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında 218 milyon 634 bin TL artış olduğu görülmektedir. Yatırım projelerine toplantı dönemi itibariyle 224 milyon 468 bin TL harcama yapılarak yüzde 22 oranında nakdi gerçekleşme kaydedilmiştir.

2018 yılı yatırım döneminin henüz başında bulunmamız nedeniyle yatırımlarımızın gerçekleşme oranları doğal olarak düşük seviyede bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte yatırım sezonuyla birlikte yatırımlarımız daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilecektir.

33 PROJEYE HENÜZ BAŞLANAMADI

2018 yılı yatırım programında yer alan toplam 443 projemizin 39'u tamamlanmış, 219 proje devam etmekte, 152 proje ihale aşamasındadır. Çeşitli nedenlerle 33 projeye de henüz başlanamamıştır.

Yatırım projelerimizin 119'u diğer kanıtı hizmetleri, 92'si ulaşım, 70'i eğitim, 56'sı turizm-kültür, 48'i tarımı, 38'i sağlık, 16'sı enerji ve 4'ü madencilik sektöründe yer almaktadır.

2018 yılı yatırım ödeneklerinin miktar ve oran olarak sektörel dağılımı ise şu şekildedir:

Ulaştırmaya 284 milyon 146 bin TL (yüzde 28), diğer kamu hizmetlerine 238 milyon 870 bin TL (yüzde 23), eğitime 189 milyon 948 bin TL (yüzde 19), tarıma 106 milyon 29 bin TL (yüzde 10), sağlığa 107 milyon 852 bin TL, kültür-turizme 59 milyon 686 bin TL ve enerji-madencilik sektörlerine 29 milyon 165 bin TL (yüzde 3) ödenek tahsis edilmiştir.”

ZİRAAT BANKASI YERİ

Konuşmadan sonra kurumların yatırım ve projeleri açıklandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, şu bilgileri aktardı:

“Eski Belediye ve Ziraat Bankası yeri ile ilgili düzenleme olacak. Engelsiz Spor Yaşam Merkezimiz devam ediyor. 3 mega-watlık bir GES kurulumunu bitirerek hizmete aldık. Özellikle Doğanşehir ve Arguvan ilçelerimizde içme suyu yatırımlarımız tamamlandı. Önümüzdeki dönem için kentsel dönüşüm çalışmalarımız Beydağı’nda devam ediyor. 2018 ve 2019 yılına sarkan projelerimizden de bahsedersek, İnderesi Tabiat Parkı’nın faaliyete geçmesi planlanıyor. Yine Arguvan, Doğanşehir, Kuluncak, Akçadağ, Kale kültür merkezlerimiz yapılacak. Malatya Mutfağı Müzesini nasip olursa açacağız.”

217 YATAK KAPASİTELİ HASTANE

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İnşaat Daire Başkanı Abuzer Kalkan ise şu bilgileri paylaştı:

“İnönü Üniversitesine yaşam merkezi yapım işimiz var ve yapım aşaması şuan yüzde 10 seviyesinde. Sağlık sektöründeki işimiz Onkoloji Hastanesi. Şuanda yüzde 15 seviyesinde. Burası 176 adet Onkoloji-Hemotoloji hasta yatağı, 20 adet kemik iliği tedavi yatağı olacak. Toplam 217 yatak kapasitesi olacak. 4 bin kişi kapasiteli üniversite merkez camimiz var. Şuanda yüzde 10 seviyesinde inşaatı devam etmektedir.”

KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ 2019’DA AÇILACAK

Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen de şu bilgileri aktardı:

“Malatya’daki yatırımların toplamı 2.17 milyar TL. Hedeflerimizde 7 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre tek yol ve tek yolda da 20 kilometrelik bir hedefimiz var. Projelerimize genel itibari ile baktığımız zaman toplam bölünmüş yol, hedef aldığımızın yüzde 73’ü tamamlanmıştır. Önemli projelerimizden birincisi Malatya-Hekimhan- Sivas yol hududur. Toplam 104 kilometre. Ve 4 kilometre bir kısalma meydana geliyor. Toplam 9 tünelimiz var idi. 8’i fiili olarak tamamlanmış durumda. Özellikle Hasan Çelebi’de 4 adet tünelimiz var, 1 adet tünelimiz kaldı; 3 tane tünelimiz bitmiş durumda. Kömürhan Köprüsü’nü de 2019 yılında açmayı düşünüyoruz. 2 bin 400 kilometre tünelimiz tamamlanmıştı.

Malatya Çevreyolu’nda da birinci aşama anlamında Havaalanına kadar olan kısmı tamamlamayı düşünüyoruz. Bunun yanı sırada Hekimhan-Sivas aksına kadar da çalışmalarımız devam edecek.”

3 PROJE TAMAMLANDI

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürü İlker Arslan şu bilgileri paylaştı:

“2018’de toplam 43 projemiz var. 3 adet projeyi tamamladık. Turgut Özal Barajı sulamasını bu sene itibari ile bitiriyoruz. Haziran ayında tamamen açmış olacağız. Su tasarrufu anlamında inşallah modern sulamaya kavuşturacağız. Yoncalı Barajı’nı önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Doğanşehir –Erkenek Göleti’ni de bu yıl bitireceğiz. En büyük problem ödenek görülüyor. İnşaatla ilgili problemimiz yok. Genel anlamda barajlarımızda doluluk seviyesi geçen seneye göre fazla. Ancak Çat Barajı’nda minimum seviyenin 6 milyon altındayız. Bununla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Yine de Çat Barajı anlamında çok rahat değiliz. Kayısıya su vereceğiz. Bu konuda Sulama Birliği ile iletişim halindeyiz. İnşallah nisan-mayıs aylarında yağmur yağar. Yine bu sene Şahnahan’da su sorunu yaşamayacağız. Ancak tedbirli olmalıyız.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi