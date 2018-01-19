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KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Kar yağdı, yine bilindik manzaralar yaşandı.

KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Kar yağdı, yine bilindik manzaralar yaşandı.

SİNEM
SİNEM
19 Ocak 2018 Cuma 12:58
KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde trafikte zaman zaman zor anlar yaşandı. Malatya Doğanşehir karayolunda kayan tır korku dolu anlar yaşattı. Neyse ki korkulan olmadı. Bazı vatandaşlar bu durumu fırsata çevirip Selfie(özçekim) yaparak sosyal medyada paylaştı.
Meteoroloji yetkilileri özellikle sürücüleri kış lastiği takma noktasında uyarıyor. Karayolları ekipleri buzlanmaya engel olmak için tuzlama çalışmalarına dört koldan başladı. Meteoroloji bu gün de Malatya’ya yoğun kar yağışı  uyarısında bulundu. Uzun bir aranın ardından karı gören ve kar yağmıyor diye üzülen vatandaşlarla kar yağışı ile birlikte büyük mutluluk yaşadı.  

SİNEM HATUN TAVUT

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 19.01.2018 13:04
Anahtar Kelimeler:
BusabahMalatyaTır KaydıDoğanşehir
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