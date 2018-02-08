KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI

Malatya’da Aslanbey Mahallesi'nde gece 03.00 sıralarında 4 katlı bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıya yayılırken, mahalle sakinlerin ihbarı ile itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Bina sakinlerinin tahliye edildiği yangında, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak alevlerin çevre binalara sıçramasına engel oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.