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Korku Dolu Anlar!

Feci olay, Malatya-Sivas karayolunda meydana geldi.  Bir kamyonet seyir halindeyken alev alev yandı. O Görüntüler, kameraya yansıdı.

Korku Dolu Anlar!

Feci olay, Malatya-Sivas karayolunda meydana geldi.  Bir kamyonet seyir halindeyken alev alev yandı. O Görüntüler, kameraya yansıdı.

17 Nisan 2018 Salı 15:01
Korku Dolu Anlar!

Serkan Tunç idaresindeki bir kamyonetten seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Arabanın yandığını fark eden sürücü hemen duraklayıp araçtan çıkarken, alevler kısa sürede aracı sardı. Çevredeki sürücülerden bazılarının yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın da söndürme çalışmaları başarısız olunca alevler yeniden kısa sürede tüm aracı sardı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araç tamamen küle dönerken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 17.04.2018 15:09
Anahtar Kelimeler:
Serkan TunçMalatyaMalatya-Sivas KarayoluKamyonet Yandı
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