KORKMAZEL, MALATYALI KADINLARLA BULUŞTU

Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Elif Korkmazel’inyanısıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Zehra Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın eşi SadiyeKahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Yardımcısı Meltem Kavuk ile kalabalık bir kadın topluluğu katıldı.

MALATYALI KADINLARA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

‘Hünerli Eller Yarışıyor’ adlı programda sohbetiyle kadınları eğlendiren Elif Korkmazel, Malatya’ya ve hamaratlıklarından söz ettiği Malatyalı kadınlaraövgüler yağdırdı. Çeşitli yemek ve pasta tarifleri veren Korkmazel, daha sonra iğneye iplik takmak gibi çeşitli yarışmalar yaptı.

Yarışmaların sonunda kazananlara çeşitli ödüller verildi.(Bülten)busabahmalatya.com