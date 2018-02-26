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KORKMAZEL, MALATYALI KADINLARLA BULUŞTU

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, ekranların sevilen yüzü Elif Korkmazel’i Malatyalı kadınlarla buluşturdu.

KORKMAZEL, MALATYALI KADINLARLA BULUŞTU

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, ekranların sevilen yüzü Elif Korkmazel’i Malatyalı kadınlarla buluşturdu.

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 12:40
KORKMAZEL, MALATYALI KADINLARLA BULUŞTU

Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Elif Korkmazel’inyanısıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Zehra Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın eşi SadiyeKahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Yardımcısı Meltem Kavuk ile kalabalık bir kadın topluluğu katıldı.

MALATYALI KADINLARA ÖVGÜLER YAĞDIRDI

‘Hünerli Eller Yarışıyor’ adlı programda sohbetiyle kadınları eğlendiren Elif Korkmazel, Malatya’ya ve hamaratlıklarından söz ettiği Malatyalı kadınlaraövgüler yağdırdı. Çeşitli yemek ve pasta tarifleri veren Korkmazel, daha sonra iğneye iplik takmak gibi çeşitli yarışmalar yaptı.

Yarışmaların sonunda kazananlara çeşitli ödüller verildi.(Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler DairesiElif KorkmazelMalatya
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