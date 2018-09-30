Köprüağzı’nda bin ton asfalt kullanıldı

BİN 790 TON ASFALT KULLANILDI

Eskimalatya yolunu Çevreyolu’na bağlayan bağlantı yollarından biri olan Recai Kutan Caddesi, Eskimalatya Yolu ve Çevreyolu’nun yoğunluğunu azaltan, Doğu Garajı ve Toptancılar Sitesi’nin de yükünü çeken Köprüağzı Caddesi, asfaltlanarak güzel bir görünüme kavuşturuldu. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Köprüağzı Caddesi’nde bin 790 ton asfalt kullanıldı.Büyükşehir Belediyesi düzenleme çalışmaları kapsamında cadde üzerinde 8 metre genişliğinde yol, çift taraflı otopark çalışmalarını tamamladı. 1.2 metre genişliğinde tek taraflı bisiklet yolu, dekoratif aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları ise sürüyor.

KAVŞAK ÇALIŞMASIYLA TRAFİK DÜZENİ SAĞLANDI

Şehit Hikmet Özdemir Caddesi ile Köprüağzı Caddesi’nin birleştiği noktada ise kavşak çalışmaları yapıldı. Trafiğin daha düzenli olması için trafik levhalama çalışmaları, viraj yeşillendirme çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi kavşak çalışmalarının yapıldığı noktada 4 yapıyı kamulaştırarak yıkmıştı. (Haber Merkezi)