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KONUT TÜKETİCİ KREDİSİNDE MALATYA BİRİNCİ SIRADA

FİNTÜRK-12 bazında Doğu Anadolu Bölgesi illeri bireysel bankacılık verileri paylaşıldı. Konut ve diğer tüketici kredisinde Malatya birinci sırada yer aldı. Malatya’nın ardından Erzurum da ikinci sırada yer aldı.

KONUT TÜKETİCİ KREDİSİNDE MALATYA BİRİNCİ SIRADA

FİNTÜRK-12 bazında Doğu Anadolu Bölgesi illeri bireysel bankacılık verileri paylaşıldı. Konut ve diğer tüketici kredisinde Malatya birinci sırada yer aldı. Malatya’nın ardından Erzurum da ikinci sırada yer aldı.

busabahh
busabahh
19 Şubat 2018 Pazartesi 12:07
KONUT TÜKETİCİ KREDİSİNDE MALATYA BİRİNCİ SIRADA

2017 yılı taşıt kredisi kullanımının en yoğun olduğu il 42.2 milyon TL ile Erzurum olurken, Malatya’da da dönemde 33.2 milyon TL tutarında taşıt kredisi kullanıldı.

MALATYA’DA 1.1 MİLYAR KONUT KREDİSİ KULLANILDI

Erzurum konut kredisi kullanım hacmi bakımından bölge illeri içinde 2’nci sırayı aldı. Dönemde Erzurum’da 894,5 milyon, Ağrı’da 218, 5 milyon, Ardahan’da 101, 1 milyon, Bingöl’de 151 milyon, Bitlis’te 211, 7 milyon, Elazığ’da 695,6 milyon, Erzincan’da 281 milyon, Hakkari’de 188, 3 milyon, Iğdır’da 175,5 milyon, Kars’ta 306,5 milyon, Malatya’da 1.1 milyar, Muş’ta 137 milyon, Tunceli’de 162, 6 milyon, Van’da 538,2 milyon TL’lik konut kredisi kullanımı kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde diğer tüketici kredisi kullanımının en yüksek tutarda olduğu il Malatya olurken Erzurum 2’nci sırayı aldı. 2017’nin 12’inci dönemi bazında Erzurum’da 1.1 milyar, Ağrı’da 438, 2 milyon, Ardahan’da 182, 6 milyon, Bingöl’de 263, 4 milyon, Bitlis’te 371,7 milyon, Elazığ’da 844, 6 milyon, Erzincan’da 405, 1 milyon, Hakkari’de 356, 9 milyon, Iğdır’da 271,3 milyon, Kars’ta 419,9 milyon, Malatya’da 1.2 milyar, Muş’ta 304 milyon, Tunceli’de 216, 7 milyon, Van’da 1 milyar TL’lik diğer tüketici kredisi kullanıldı.

BİREYSEL KREDİ KULLANIMINDA DA MALATYA BİRİNCİ

Bölgede bireysel kredi kullanımında ilk sırayı Malatya alırken Erzurum ikinci sırayı aldı. Bireysel kredi kullanım tutarı Erzurum’da 478, 3, Ağrı’da 13, 4, Ardahan’da 59,1, Bingöl’de 110, 3, Bitlis’te 128,7, Elazığ’da 374,8, Erzincan’da 147,4, Hakkari’de 65, 6, Iğdır’da 73,4, Kars’ta 127,7, Malatya’da 538,4, Muş’ta 109, 9, Tunceli’de 52,5, Van’da 358 milyon TL oldu.

İHA

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