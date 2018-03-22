Merkezi konumunun yanı sıra pek çok tarihi ve kültürel merkeze yakınlığıyla dikkat çeken Double Tree by Hilton Malatya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi otellerinin değerlendirildiği yarışmada 2017 yılında Konukseverlikte Mükemmellik Ödülü’nün sahibi oldu. Double Tree by Hilton Malatya Genel Müdürü Abdurrahman Toprak, ödülle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Tüm çalışan arkadaşlarımızın katkısı ve emeğiyle bu prestijli ödülü kazandık.

Otel misafirlerimizin memnuniyetini üst seviyede tutarken, diğer taraftan marka standartlarımızı ve otelimizin durumunu da en iyi şekilde muhafaza ederek Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’daki 150 Doubletree by Hilton oteli arasında ‘’Kalitede Mükemmellik Ödülü’nün sahibi olduk" diye konuştu.



‘Kalite Güvencesi’, ‘Genel Deneyim’ ve ‘Otel Personelinin Yardımseverliği’ alanlarındaki puanlara göre kazananın belirlendiği ödülün 2017 yılındaki sahibi olan Double Tree by Hilton Malatya, bölgenin de en önemli oteli olarak kabul ediliyor. busabahmalatya.com