Konteyner Taşınacak mı?

Soykan Parkı’nda bulunan Kan Alma Merkezi’nin Sağlık İl Müdürlüğü önündeki yeşil alana taşınması için encümen kararı çıkarttıklarını dile getiren TürkKızılayı Güney Batı Anadolu Bölge Müdürü Osman Özgül, bu konuda yetkililerden destek beklediklerini ifade etti. Merkezden günlük 40 ünite kan bağışı almaları gerektiğini hatırlatan Dr. Özgül, “Konteynerimizin çalışmadığı her gün hastaların kan konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünüyoruz. Bize verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.

Kızılay Kan Merkezi Soykan Parkı’ndan yeni yerine taşınmak için yetkililerden destek bekliyor. Sağlık İl Müdürlüğü önündeki yeşil alan için gerekli olan kararın çıktığını BUSABAH gazetesine anlatan TürkKızılayı Güney Batı Anadolu Bölge Müdürü Osman Özgül, önemli açıklamalarda bulundu.

Soykan Parkı’nda bir kan alma projeleri olduğunu hatırlatan Dr. Özgül, bunun Valilik, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi nezdinde de olumlu karşılandığını söyledi.

ENCÜMEN KARARI ÇIKARTTIK

Bazı nedenlerden dolayı Soykan Parkı’ndaki yerin olmadığını ifade eden ve yeni yerin Sağlık İl Müdürlüğü önündeki yeşil alan olduğunu kaydeden Dr. Özgül, “Bazı nedenlerden dolayı yapılan kan merkezinin yer değiştirilmesi gündeme geldi. Biz tekrar yeni yere nakil konusunda Büyükşehir Belediyemizden encümen kararı çıkarttık. Yeni yer Sağlık İl Müdürlüğünün önü. Ve bu yerin bizim konteynerimize uygun hale getirilmesini bekliyoruz. Yeni yerin hazırlanmasıyla birlikte konteynerimizi yeni yerimize taşıyacağız” şeklinde konuştu.

VEBALİMİZ BÜYÜK

“Soykan Parkı’nda bulunan mevcut yapının yeni yere taşınması için elimizde encümen kararımız mevcut” diyen Dr. Özgül, “Bu kararın yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu dönem bizim için çok kritik. Bulunduğumuz ay içerisinde artık Ramazan ayına gireceğiz. Bu ayda da bilindiği gibi ciddi oranda kan bağışı oranlarımız düşüyor. Sorumlusu olduğumuz 4 ilde kan ve kan ürünü bekleyen hastaların ihtiyacı bölgemiz üzerinden karşılanmakta. Vebalimiz büyüktür. Bu amaçla konteynerimizin çalışmadığı her gün hastaların kan konusunda sıkıntı yaşayacağını düşünüyoruz. Sonuçta biz belediyeyle ortaklaşa konteyner projesini yaptığımızda günlük en az 40 ünite kan bağışı olmasıydı. Biliyorsunuz bağışlanan her kanı 3’e ayrıştırıyoruz. Ve bu durumda günlük 120 kişinin hayatı söz konusu. Böyle olunca da biz ilimizin önderlerinden bu konu hakkında destek bekliyoruz. Biz bize verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi