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KONFERANS DÜZENLENDİ

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) iş birliğinde Özal Köyü mahalle sakinlerine Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez tarafından “Ailede Sabır” konulu konferans verildi.

KONFERANS DÜZENLENDİ

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) iş birliğinde Özal Köyü mahalle sakinlerine Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez tarafından “Ailede Sabır” konulu konferans verildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
22 Mart 2018 Perşembe 17:33
KONFERANS DÜZENLENDİ

Son zamanlarda boşanmaların arttığını, bunun en büyük sebeplerinin saygı, sevgi ve sadakatin olmamasından kaynaklandığını ve bundan dolayı aile içerisinde sabrın çok önemli olduğunu ifade eden Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez, “Aile içerisinde sabrı en temel noktamıza koymalıyız. Çocuklarımızı eğitirken veya eşimizle iletişim kurarken sabrı yanı başımızda ilaç olarak bulundurmalıyız” şeklinde konuştu.

Birçok ayette ve Peygamber Efendimizin Hadislerin sabrın oldukça fazla yer aldığını ifade eden Zehra Sönmez, “Sabır aydınlıktır. Musibetler yığılıp çıkmaza girdiği zaman, zorlukların birbirini takip ettiği zaman bu durumlarda Müslümanları koruyacak olan sabırdır. Onun için bizler tüm işlerimizde sabrı ön planda tutmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi. Aile olarak çocuklara sabrı öğretebilmek için çocukların isteklerinin belli bir dönem ertelenmesi gerektiğini belirten Sönmez, son zamanlarda çocukların çok sabırsız olduğunu bunun ise aileden kaynakladığını dile getirdi. 
Program sonunda katılımcılar Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez’e konu hakkında çeşitli sorular sorarak sunumlarından dolayı teşekkür etti.  busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 22.03.2018 17:35
Anahtar Kelimeler:
MalatyaZehra SönmezKent KonseyiMADEM
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