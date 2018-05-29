Konak Mahallesi'nde asfalt çalışmaları

Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a eşlik eden Konak Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Naz, “Konak’ta bulunan Bahçebaşı, Su ve Yeni mahallelerimizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapısı MASKİ tarafından tamamen yenilenen sokak ve caddelerimizde sürdürülen asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmaları da kısa sürede tamamlanacaktır. Mahallelerimizde ki alt yapı çalışmaları neredeyse bitti. Sorunlarımıza ve mahallelerimize gösterilen ilgiden dolayı gerek Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerekse Yeşilyurt Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Konak Mahallemizin alt yapı çalışmaları tamamlandı, şimdi ise çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar tamamlandığında Konak mahallemizin çehresi tamamen değişecektir. Başkanımıza bizi ziyaret ettikleri için ve yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

VATANDAŞIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Konak'ta esnaf ile bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Çınar, “Vatandaşlarımızın taleplerini ve sıkıntılarını ilk ağızdan duyup sorunlarını gidermek, yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız. En iyisini sunmak için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz” diye konuştu.

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