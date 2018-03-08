KONAK DMA’DA SONA YAKLAŞILDI

Malatya’nın büyükşehir olmasıyla birlikte kurulan ve şehre hizmet eden MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Malatya’nın içmesuyu altyapını güçlendirmek ve musluklara kaliteli bir şekilde su ulaştırmak için projelerini hayata geçiriyor. Malatya merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalarla şehir merkezinin içmesuyunu kontrol altına alıyor.

AYNI KALİTEYLE SU TAŞIMA

Konak Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir: “Malatya merkezde gerçekleştirdiğimiz Ölçülebilir Alt Bölge çalışmalarımız ile suyumuzu kontrol altına alıyoruz. Kayıp kaçak su kullanımını en az seviyeye düşürüyoruz. Bu kapsamda Konak Mahallesi’nde maliyeti 4,6 milyon TL olan 23 kilometrelik içmesuyu hat çalışmamızı tamamladık. Şu anda abone bağlantıları ve debimetre vana odası çalışmalarımız devam ediyor. Konak Mahallesi’ndeki çalışmalarımızda sona yaklaştık. Malatya merkezde gerçekleştirdiğimiz Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarıyla mahalle veya sokaklara verilen ve kullanılan suyun miktarını biliyor, kontrolünü sağlayabiliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Konak Mahallesi’nin içmesuyu hattı tamamen yenilenmiş olacak. Hedefimiz kayıp kaçak su kullanımını en aza düşürmek, mevcut su kaynaklarımızı uzun yıllar vatandaşımızın musluklarına aynı kaliteyle ulaştırmaktır. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com