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KOMUTANDAN, ŞEHİT AİLELERİNE SELAM

Şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri onuruna yemek verildi. Programda konuşan 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, “Bu hareketin başında bulunan Sayın Ordu Komutanı Metin Temel komutanımızın selamlarını onun elçisi, bir çalışma arkadaşı olarak sizlere iletiyorum” dedi.

KOMUTANDAN, ŞEHİT AİLELERİNE SELAM

Şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri onuruna yemek verildi. Programda konuşan 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, “Bu hareketin başında bulunan Sayın Ordu Komutanı Metin Temel komutanımızın selamlarını onun elçisi, bir çalışma arkadaşı olarak sizlere iletiyorum” dedi.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 10:38
KOMUTANDAN, ŞEHİT AİLELERİNE SELAM

Vali Ali Kaban, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısı ile şehit ailelerive gaziler onuruna düzenlenen yemek programına katıldı.

Vali Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu ve eşi Aynur Kocaoğlu, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri, askeri ve sivil erkânın da yer aldığı yemek programında Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Gözükara’nınyaptığı selamlama konuşmasının ardından 2’nci Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu yaptığı konuşmasında, "Öncelikle bu anlamda buluşmaya hoş geldiniz.Bizim için çok anlamlı değerli olan siz şehit yakınlarımızla, gazilerimizle 2. Ordu Komutanlığımız mekânında, bu çatı altında bir arada olmak, anı paylaşmak bizim için çok önemli.Özellikle bu buluşmayı tertip ettikleri için Sayın Valimizin kendilerine teşekkür ediyoruz.Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz 2. Ordu Komutanlığı birlikleri bu anlamlı günde, 18 Mart'ta 103 yıl öncesinin atasından aldığı örnekle Afrin’dekendisine verilen görevi,hudutlarımızı tehdit eden unsurları, coğrafyamızı tehdit eden unsurları hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla, bu harekâtı alnının akıyla,başarıyla yönlendirmiştir.Şu anda genel kontrol yapacak şekilde tedbirler alınmaktadır.Bu hareketin başında bulunan Sayın Ordu Komutanı Metin Temel komutanımızın da selamlarını onun elçisi, bir çalışma arkadaşı olarak sizlere iletiyorum.Bu vesileyle icaplarınızdan dolayı,bu mekânda buluştuk, bu güzel anı paylaştık siz şehit ailelerimize, yakınlarına, eşlerine, anne babalarına,gazilerimize tekrar sizlere teşekkür ediyorum.Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını,ebediyete intikal etmiş tüm bu vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna mücadele vermişleri, şehitlerimizi saygıyla, minnetle bir kere daha anıyor, ruhlarına Fatiha’larımızıgönderiyoruz.Saygılar sunarım" sözlerini kaydetti.

Vali Ali Kaban da şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarına hitaben yaptığı konuşmasında,"Bunu zaman zaman ifade etme ihtiyacı hissediyoruz, bu topraklar eğer cennet vatan olduysa şehitlerin kanlarıyla oldu. Yoksa toprak kuru bir topraktır” dedi. İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından okunan duanın ardından program sona erdi. busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Asım KocaoğluAli KabanMetin TemelŞehitleri Anma Günü
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