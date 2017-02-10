Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde çalışmalarına devam ediyor. Akçadağ İlçesi Kömekavak Mahallesi’nin 4 bin metre kanalizasyon hattı çalışması tamamlandı.

Akçadağ ilçesi Kömekavak Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıldırım, hizmetlerden dolayı memnuniyetini açıkladı. Muhtar yıldırım, “Yıllardır mahallemizin kanalizasyon sorunu vardı. Gerekli incelemelerin ardından çalışmalar hemen başladı” diye konuştu.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir ise Akçadağ ilçesi Kömekavak Mahallesi’nin kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmaların büyük oranda tamamlandığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Mahallemiz için, maliyeti 500 bin TL olan 4 bin metre kanalizasyon hattı 73 adet parsel bacası ve 76 adet muayene bacası yapıldı. Şu an itibariyle çalışmalarımızda sona gelindi. Malatya’nın genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Mahallemize ve Malatyamıza hayırlı olsun.”

HABER MERKEZİ