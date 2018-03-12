KLİP BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Arapgir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bir video hazırladı. Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile 7'den 70'e Arapgirlilerin İstilal Marşı'nı okuduğu video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Videonun son bölümünde ise öğrenciler, okul bahçesinde kalp şeklinde oluşturdukları Türk bayrağı ile İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yılında rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.