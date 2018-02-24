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KIZILAY’DAN İLK YARDIM EĞİTİMİ

Türk Kızılay’ı İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Hayrettin Sönmezay Ortaokulu’na ilk yardım eğitimi verildi. Okul Müdürü Numan İşcan’ıntalebi üzerine Kızılay ilk yardım eğitmeleri ve kan bağış merkezi yetkilileritarafından öğretmen ve öğrencilere kan bağışının önemi ve ilk yardım eğitimi semineri düzenlendi.

KIZILAY’DAN İLK YARDIM EĞİTİMİ

Türk Kızılay’ı İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Hayrettin Sönmezay Ortaokulu’na ilk yardım eğitimi verildi. Okul Müdürü Numan İşcan’ıntalebi üzerine Kızılay ilk yardım eğitmeleri ve kan bağış merkezi yetkilileritarafından öğretmen ve öğrencilere kan bağışının önemi ve ilk yardım eğitimi semineri düzenlendi.

busabahh
busabahh
24 Şubat 2018 Cumartesi 12:23
KIZILAY’DAN İLK YARDIM EĞİTİMİ

Okul Müdürü İşcan, “Kızılay her konuda ve her alanda insanlığın yanındadır. Bizlerde her konuda Kızılay’ımızın destekçisiyiz. İlk yardım herkesin bilmesi gereken bir konudur. Bizleröğretmen olarak ailelerin bize teslim etmiş olduğu yavrularımızın güvenlik ve sağlıklarından sorumluyuz.  Heran için bir kaza ile karşılaşabiliriz. Derste olsun, ders aralarında olsun ve hatta evimizde olsun kazaya müdahale edebilmek için en doğru bilgiye ulaşmamız gerekiyor. Bukonuda ilk yardım için Kızılay’ımızın kapısını çaldık. Sağolsunlar onlarda talebimizi derhal yerine getirerek hayatımızı kurtaracak olan altın değerinde bilgiler sundular. Öğrencive öğretmenlerimiz bu bilgiler ışında daha dikkatli ve müdahaleci olacaklardır. Kızılayekibimize vermiş oldukları eğitim ve dünya genelindeki bütün çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” diyerek ilerleyen günlerde velilerin desteği ile okul olarak kan bağışı organizasyonu düzenleyeceklerini bildirdiler.

OKULLARDAN GELEN TALEPLER MUTLU EDİYOR

Kızılay İlk Yardım Eğitmeni Şükrü Özmarasalı ise, “Okullarımızdangelen talepler bizleri gerçekten mutlu ediyor. İlkyardımın doğru yapılmasının hayat kurtardığını biliyoruz. Bukonuda tarafımıza yapılan taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Amacımızyanlış bilinen doğruları düzeltmektir. Bu konuda küçükten büyüğe herkesin her yerde karşılaşacakları kazalardan sonra zarar görebilirliği minimum seviyeye indirmektir. Bugün burada bizlere her konuda destek olan Hayrettin Sönmezay Ortaokulu yönetimine ve öğrencilerine teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.(Bülten)busabahmalatya.com 

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