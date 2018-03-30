KIZILAY BAĞIŞÇILARINI ÖDÜLLENDİRİYOR

Kızılay kan bağışına göre bağışçılarını ödüllendiriyor. Kan bağış sayısına göre bağışçılarına bronz, gümüş ve altın madalyalar veren Kızılay, ayrıca bağışçılarını onore etmek için de bağışçılara bir berat takdim ediyor. Kızılay’ın bu yönü uygulamasını anlatan Türk Kızılay’ı Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül, ayrıca hedeflenen kan bağışındaki son durumu da dile getirdi.

Mart 2018’de kan bağış hedeflerinin toplam 6 bin 300 olduğunu dile getiren Dr. Özgül, bugün itibariyle yaklaşık 350 ünite kan eksiklerinin kaldığını söyledi.

BÜTÜN KANLAR HASTANELERE ULAŞIYOR

Bu yılki hedeflerinin tutacağını belirten Dr. Özgül, “Şimdiye kadar 6 bin ünite kan aldık. Yüzde 115’lik bir başarıyla gidiyoruz. Bu da demek oluyor ki, bu yılın çok soğuk geçmemesi, kış döneminin çok ağır geçmemesi, meslek koşullarının iyi olması, bu dönemde Afrin operasyonundan dolayı halkımızın çok duyarlı davranması, bölgemizdeki kan ihtiyacını karşılayan tek kurum olmamız bizi bu hedefe ulaştırmış durumda. Önceden bağışçılarımız Türk Kızılay’ına bağışta bulunduğu zaman kanların hastaneye gidip gitmemesi konusunda tereddüt yaşıyordu. Fakat şu anda bu güven oluşmuş durumda. Türk Kızılay’ına bağışlanan bütün kanlar gerekli koşullarda hastanelere ulaştırılıyor. Umarız ki, bu yıl bütün hedeflerimiz tutar” diye konuştu.

BAĞIŞÇILARIMIZI ÖDÜLLENDİRMEK İSTİYORUZ

Kan bağışı bulunan bağışçılara altın, gümüş ve bronz madalyalar da verdiklerini ifade eden Dr. Özgül, “Biliyorsunuz ki 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle de Tunceli ilimizin de hem kan bağış hem de kan dağıtım faaliyetleri Malatya üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Ödül yönetmeliği kapsamında bağışçılarımızı ödüllendirmek istiyoruz. Bu kapsamda da bağışçılarımızı ödüllendiriyoruz. Bundan dolayı da bronz, gümüş ve altın madalyalarımız mevcut. Bronz madalya için 10, gümüş madalya için 25, altın madalya için de 35 kan bağışında bulunulması gerekiyor. Ayrıca beratta veriyoruz. Böylelikle bağışçılarımızın moral ve motivasyonunu artırmış oluyoruz hem de farkındalık yaratıyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi