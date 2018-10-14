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Kız çocukları doyasıya eğlendi

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle Malatya Aile Sosyal ve Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Türk ve Suriyeli kız çocuklarına yönelik etkinlik düzenlendi.

Kız çocukları doyasıya eğlendi

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle Malatya Aile Sosyal ve Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Türk ve Suriyeli kız çocuklarına yönelik etkinlik düzenlendi.

14 Ekim 2018 Pazar 17:14
Kız çocukları doyasıya eğlendi

Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte kız çocukları resim, vazo ve heykel boyama, kum sanatı ve çömlek yapıp doyasıya eğlendi. Etkinlikteki kız çocukları ile yakından ilgilenen Malatya Aile Sosyal ve Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, "Çocuklarımızın geleceğe iyi hazırlanmaları ve iyi bir birey olmaları için büyük çaba sarf ediyoruz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın özellikle de kız çocuklarımızın desteklenmesi, yarınlarımız için son derece önemlidir. Biz biliyoruz ki bugünün kız çocukları yarının mühendisleri, doktorları, avukatları, bilim insanları ve anneleri olacak. İyi bir nesil için kız çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Kurum olarak kuruluşlarımızda kalan çocukların ve gençlerin en iyi şekilde yetiştirilmesinin ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz ve bu bilinçle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Gününü’ kutluyor, sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.

Etkinliğin ardından kız çocuklar Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağında yer alan ‘Fotoğraf Makinesi Müzesi, Oyuncak Müzesi ve Kültürevi’ni ziyaret etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kız Çocukları Günü
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