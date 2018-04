Kitap ve Kültür Fuarı Açılıyor 

Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında 28 Nisan - 06 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açacak olan kitap fuarı birbirinden değerli yazarları misafir edecek.

Türkiye’nin en önemli fuarları arasında yerini alan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı bu yıl “Ah Kudüs” temasıyla gerçekleşecek. Kitap Fuarının bu yıl ki onur konuğu ise ünlü tarihçi İlber Ortaylı olacak. Konuyla ilgili bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, “Bu yıl 7’incisini düzenleyeceğimiz Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarımız 28 Nisan - 06 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek tüm kitapseverleri, yazarlarımızı, okurlarımızı, yayınevlerimizi ve değerli hemşerilerimizi misafir etmenin gururunu yaşayacağız. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında 400 yayınevi, 300’den fazla yazarımızı Malatya’da ağırlayacağız. Farklı ülkelerden yabancı yazarlarımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da fuarımızda konuk edeceğiz” şeklinde konuştu. 9 gün sürecek olan kitap fuarında bir dizi kültürel etkinlik gerçekleştireceklerini söyleyen Akın, “Gerek söyleşilerle gerekse de sanatsal etkinliklerle dolu bir fuar geçireceğiz. Fuar etkinlikleri kapsamında ‘Ah Kudüs’ fotoğraf sergisi, resim, müzik, tiyatro, bisiklet turuvası gibi kültürel ve sanatsal etkinlere yer vererek fuarımıza daha farklı bir boyut kazandırmaya çalışacağız. Kudüs Özgür Olmalı şiir yarışması ve Malatya Her Yerde Okuyor etkinlikleri gerçekleştirdik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Kumbaram Dolsun Benim de Bir Kitabım Olsun’ projesi kapsamında 50 bin kumbara öğrencilerimize dağıtarak tasarruf bilinci oluşturmak ve biriktirdikleri paralarla kitap almalarını, okumayı sevmelerine katkı sunmaya çalıştık. Kitap Fuarı öncesi yerel ve ulusal basın temsilcilerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek istişare toplantıları gerçekleştirdik. Bizlere katkı sunan başta Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. 28 Nisan 2018 - Cumartesi günü açılışını gerçekleştireceğimiz 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” diye konuştu.